تحقيق الجيش الإسرائيلي بضربة المسيرة في يافنيه وسط إسرائيل: "سلاح الجو الإسرائيلي فشل"

نُشرت صباح اليوم (الثلاثاء) نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي في حادثة غارة الطائرة بدون طيار في يافنية وسط إسرائيل أمس. وأجرى قائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء تومر بار تحقيقا ميدانيا عقب الحادثة، وتبين منه أن الطائرة المعادية التي انطلقت من اليمن تم التعرف عليها على أنها مدنية وبالتالي لم يتم اعتراضها. وذكر بار أن "القوات الجوية فشلت".

كما يبدو من تفاصيل التحقيق أن مروحية قتالية وأنظمة دفاعية تم تجهيزها لاعتراض المسيرة. وفي النهاية، كما ذكرنا، لم يتم اعتراضها، أيضاً لوجود مخاوف من أنها طائرة مدنية وأيضاً لعدم المراقبة المستمرة. كما تبين أن عدم تفعيل التحذيرات كان خطأ، لأن المسيرة لم تصنف كطائرة معادية.

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وقبل قائد سلاح الجو توصيات التحقيق وخلص إلى أن سلاح الجو لم يوفر الحماية والإنذار لمواطني إسرائيل. وذكر الجنرال كذلك أن هذا حادث معقد في مجال مدني، ويجب أن تكون سياسة التحذير موسعة حتى في حالة عدم وجود تصنيف واضح للطائرة على أنها مركبة معادية.

ويشار الى أن، الطائرة المسيرة ضربت صباح أمس مبنى شاهقًا في يافنه. وبأعجوبة لم تقع إصابات في الحادث، ولكن وقع الكثير من الضرر.