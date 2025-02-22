"شكرًا لكل من اهتم وصلى": المنشور المؤثر لياردين بيباس

نشر ياردين بيباس، الذي أطلقت حماس سراحه من الأسر - والذي قُتلت عائلته بأكملها في الأسر في غزة - تدوينة عاطفية اليوم (السبت)، لأول مرة، في مجموعة "الأب المتضرر" التي ينشط فيها.

وي هذا المنشور يشكر أعضاء المجموعة على دعمهم في النضال من أجل إطلاق سراحه. وكتب ياردين: "ليس هناك شك في أن هذه المجموعة هي أبعد من مجرد مجموعة عادية على فيسبوك، فهي مجموعة من الأشخاص الطيبين والداعمين والمستعدين للمساعدة بأي شكل من الأشكال".

صفحة "Damaged Dad" هي صفحة فكاهية على الفيسبوك، بالإضافة إلى الصفحة، هناك أيضًا مجموعة مغلقة للرجال فقط تسمى "Damaged Dad - Surviving Together"، والتي تضم 133 ألف عضو ذكر - حيث كتب بيباس المنشور. المجموعة المغلقة هي مكان للدعم بين الآباء، وتعزز المشاريع الاجتماعية وتنظم لقاءات بين أعضاء المجموعة.

ونذكركم أنه تم صباح اليوم التعرف على جثمان شيري بيباس التي اختطفت مع ابنيها أرييل وكفير من منزلهما في كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول /أكتوبر.

وبعد أن سلمت حركة حماس نعش فيه جثمان شيري بيباس للصليب الأحمر الليلة الماضية، تم نقل النعش إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لإجراءات تحديد الهوية، والتي انتهت في ساعات الصباح الأولى بالإعلان عن هوية مؤكدة.