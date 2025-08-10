الوسطاء يحاولون بلورة صفقة شاملة: "سيستغرق الأمر أسبوعًا على الأقل"

قد يعجبك أيضًا -

كشف عميحاي شتاين، المراسل الدبلوماسي لقناة i24NEWS العبرية، مساء اليوم (الأحد)، أن صياغة الخطوط العريضة للاتفاق التي تعمل عليها قطر ومصر، الوسيطتان، من المتوقع أن تستغرق ما بين أسبوع وأسبوعين على الأقل. ولن يتسنى معرفة ما يخططان له إلا بعد انقضاء هذه الفترة، بالتعاون مع الولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن الخطوط العريضة التي يتحدثون عنها هي صفقة شاملة - إطلاق سراح الجميع ووقف الحرب. نافذة الفرص لصياغة الخطة واسعة جدا - حوالي ثلاثة أشهر سيُمنح خلالها سكان غزة فرصة للإخلاء، وليس بصورة فورية.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرد نتنياهو هذا المساء في المؤتمر الصحفي على وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي هاجم في الأيام الأخيرة بشدة العملية لاحتلال القطاع وقال إنها لن تؤدي إلى تحرير المختطفين. كما طالب سموتريتش نتنياهو بعرض موقف حاسم بأنه لن يكون هناك عودة لأي صفقة خلال العملية العسكرية لاحتلال غزة.

من المفترض أن يُعقد هذا الأسبوع نقاش موسع حول العملية نفسها - وهو أول نقاش جدي ومهم. صحيح أن القرار اتُخذ في الكابينت الأسبوع الماضي، لكن من المتوقع أن تمر عدة أشهر حتى نشهد بداية عملية كبيرة. الحديث يدور عن أن التحرك سيبدأ فقط في بداية شهر أكتوبر\تشرين أول. فترة زمنية طويلة، سيتمكن خلالها الوسطاء من عرض صفقة.