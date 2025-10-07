زهران ممداني يهاجم إسرائيل بشدة في السابع من أكتوبر

تشر زهران ممداني، المرشح عن الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك، نشر اليوم (الثلاثاء) بيانًا بمناسبة الذكرى الثانية لهجوم 7 أكتوبر، هاجم فيه إسرائيل قائلاً إنها "شرعت في حرب قاتلة في غزة". وأشار ممداني إلى أنه "ينعى الأرواح التي فُقدت في جريمة الحرب التي ارتكبتها حماس، ويصلي من أجل عودة جميع المختطفين الذين ما زالوا محتجزين".

كما أفيد، قال ممداني إنه في أعقاب أحداث ذلك اليوم، "شن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو وحكومة إسرائيل حرباً، حيث تجاوز عدد القتلى الآن 67,000 بكثير. عندما قصف الجيش الإسرائيلي منازل ومستشفيات ومدارس". وأضاف لاحقاً أن "كل يوم في غزة أصبح مكاناً نفدت فيه حتى كلمات الحزن من جميع اللغات".

وأضاف المرشح عن الحزب الديموقراطي: "حكومتنا كانت شريكة في كل هذا، يجب أن ينتهي، الاحتلال والفصل العنصري يجب أن ينتهيا". وطالب بالسعي للسلام عبر الدبلوماسية "وليس من خلال جرائم الحرب"، وقال إنه يجب على الأميركيين "الاستجابة لذلك من خلال أن يكونوا قدوة في أفضل ما لديهم، مع السعي المستمر وراء مُثلنا العليا والالتزام الراسخ بحقوق الإنسان".

من جانبه قال إريك آدامز، رئيس بلدية نيويورك الحالي، إن مدينته "استيقظت بذعر في السابع من أكتوبر، عندما شهدنا هجوماً لم يسبق له مثيل على إسرائيل. فقدت جاليتنا اليهودية أكثر من 1200 من أحبائها في ذلك الهجوم الإرهابي"، وأضاف أن نيويورك "حزنت معهم في ذلك الوقت، وما زلنا موحدين معهم بينما نطالب بالإفراج عن جميع المختطفين وإنهاء فوري للحرب".