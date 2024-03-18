نتنياهو يجري أول مكالمة هاتفية مع بايدن منذ أكثر من شهر بعد تصعيد متبادل في لهجة الانتقادات

جاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس بايدن تحدث مع نتنياهو لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة"

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الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المطار بإسرائيل.
الرئيس الأمريكي جو بايدن (يسار) يعانق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المطار بإسرائيل.Avi Ohayon / GPO

أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين أول مكالمة هاتفية بينهما منذ أكثر من شهر، وتحدثا لمدة 45 دقيقة بعد تبادل الانتقادات اللاذعة حول بعضهما البعض في وسائل الإعلام.

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وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الوضع في رفح والجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".

AP Photo/Victor R. Caivano, File
جنود إسرائيليون أمام مستشفى الشفاء في غزة، 22 نوفمبر 2023AP Photo/Victor R. Caivano, File

وقد صرح بايدن بأن عملية رفح المتوقعة ستشكل "خطًا أحمر"، لكنه أضاف أنه سيقف دائمًا إلى جانب إسرائيل. ويشكل وضع أكثر من مليون فلسطيني في رفح مصدر قلق خاص لإدارة بايدن، على الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين يقولون إنهم يسهلون المساعدات لغزة.

وحث السيناتور تشاك شومر الأسبوع الماضي إسرائيل على الذهاب إلى الانتخابات، منتقدا رئيس الوزراء وحكومته اليمينية.

وقد صرح نتنياهو أن الخلافات العلنية يمكن أن تخدم حماس.

من جانبه أفاد رئيس الوزراء بأن الحديث "تطرق إلى آخر التطورات في الحرب، بما في ذلك التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب بأكملها: القضاء على حماس والافراج عن جميع مخطوفينا والضمان بأن غزة لن تعود تشكل تهديدا على إسرائيل، وذلك بالتوازي مع تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية التي تساعد في تحقيق هذه الأهداف".

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