التغطية متواصلة| بعد الهجوم على جسر اللنبي: الجيش الإسرائيلي يأمر بوقف قوافل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر
ويلقي الجيش الإسرائيلي منشورات تقول إن على السكان النزوح نحو منطقة المواصي في جنوب القطاع، لكن وكالات الإغاثة الدولية تقول إن الأوضاع هناك مزرية، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء ولا الدواء ولا المأوى
قد يعجبك أيضًا -
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن غلق طريق صلاح الدين الرئيسي، الذي كان يسمح للفلسطينيين النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبها، وذلك وسط تقدم دباباته إلى وسط مدينة غزة. وأضاف "الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين للوصول إلى جنوب القطاع، هو شارع الرشيد فقط".
وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سينفذ هجماته "بقوة شديدة وغير مسبوقة" في المنطقة، وأصدر أوامر جديدة بالتوجه إلى جنوب القطاع.ويلقي الجيش الإسرائيلي منشورات تقول إن على السكان النزوح نحو منطقة المواصي في جنوب القطاع، لكن وكالات الإغاثة الدولية تقول إن الأوضاع هناك مزرية، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء ولا الدواء ولا المأوى
لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا
مصادر عراقية: قتل قيادي داعشي بالأنبار في مارس كشفت مخطط اغتيال الشرع
عراقجي: إيران تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد لحل القضايا الدولية بما في ذلك برنامجها النووي
وزارة الصحة اللبنانية: "سقوط قتيل و11 حريحا بينهم حالتان حرجتان من جراء الغارة الإسرائيلية أمام مدخل مستشفى تبنين جنوبي لبنان"
"اليونيفيل" تدعو الجيش الإسرائيلي إلى التوقف فوراً عن شن غارات على لبنان
قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الجمعة، إن "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701"، و"تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش"، كما "تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع".
وذكرت القوة الأممية في بيان، أن "هذه الاعتداءات، عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل، والمدنيين، للخطر".