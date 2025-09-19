قد يعجبك أيضًا -

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن غلق طريق صلاح الدين الرئيسي، الذي كان يسمح للفلسطينيين النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبها، وذلك وسط تقدم دباباته إلى وسط مدينة غزة. وأضاف "الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين للوصول إلى جنوب القطاع، هو شارع الرشيد فقط".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه سينفذ هجماته "بقوة شديدة وغير مسبوقة" في المنطقة، وأصدر أوامر جديدة بالتوجه إلى جنوب القطاع.ويلقي الجيش الإسرائيلي منشورات تقول إن على السكان النزوح نحو منطقة المواصي في جنوب القطاع، لكن وكالات الإغاثة الدولية تقول إن الأوضاع هناك مزرية، حيث لا يوجد ما يكفي من الغذاء ولا الدواء ولا المأوى

لمتابعة التغطية السابقة انقر هنا