تقرير|| رسائل تهديد مصرية لإسرائيل: دفع القاهرة للتصعيد سيقود الى أضرار كارثية

على خلفية التصعيد الأخير على الحدود المصرية الإسرائيلية ومقتل جندي مصري برصاص قناص إسرائيلي، نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية اليوم عن مصادر مصرية مطلعة أكدت خلالها أن القاهرة حريصة على عدم الانجرار الى التصعيد لعدد من الأسباب، إلا أن مصر من جهة أخرى نقلت رسائل تهديد إلى إسرائيل أكدت خلالها أن إنجرارها للتصعيد سيقود إلى أضرار كارثية.

وفي مقدمة الأسباب التي حثت مصر على عدم الانجرار للتصعيد هو "الحرص على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية"، ووفقا لهم "بعثت مصر رسائل عديدة الى إسرائيل مفادها أن دفعها للتورط في الحرب ليس مقبولا وستكون أضراره على إسرائيل أكبر بكثير".

ونقل التقرير عن مسؤول عسكري من الدائرة المحيطة بصناع القرار في مصر بأن القاهرة "حاولت تخويف إسرائيل بأن التصعيد العسكري من قبل مصر سيكون بمثابة زلزال داخل إسرائيل لأنه لن يقتصر فقط على الجبهة المصرية، وإنما سيكون فرصة للهجوم على إسرائيل من جبهات أخرى تحاول مصر تهدئتها واحتوائها".

وذكرت المصادر أن الرسائل نقلت من خلال وسطاء أمريكيين وتضمنت تأكيدا على أن "الدعم الأوروبي والأمريكي لإسرائيل لن يضمن لها خوض حرب على كل الجبهات مرة واحدة، وسط الاستعداد القتالي المصري والحشد الشعبي الواضح لخوض هذه المعركة (المفترضة)". وأشار التقرير إلى أن النظام المصري سيسمح بتحركات مناهضة لإسرائيل في الشارع المصري.

ترتيبات أمنية بين إسرائيل ومصر على معبر رفح

وعلى صعيد متصل، تطرقت الصحيفة اللبنانية بتقرير آخر الى الترتيبات الأمنية التي يتم مناقشتها حاليا مع إسرائيل على معبر رفح، حيث صرح مصدر عسكري مصري أن الترتيبات الأمنية الحالية مع إسرائيل "تتركز حول إيجاد آلية لمنع تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ونظيرتها المصرية على الحدود، وسط استمرار تسليح القوات المصرية المتمركزة على الشريط الحدودي بالأسلحة التي تمكّنها من حماية الحدود".

وأضاف أن مصر:" رفضت مقترحاً بأن يكون الجنود المصريون والإسرائيليون الموجودون داخل المعبر غير مسلّحين باعتباره أمراً غير منطقي، وهو ما رفضته إسرائيل أيضا"، مشيراً إلى أن وجود "تعليمات عسكرية صادرة من القيادة العسكرية في مصر، إلى الجنود، بإطلاق النار عند وجود خطر، مع التأكيد على عدم إطلاق الرصاصة الأولى".

وبخصوص نتائج التحقيقات التي أجريت بين مصر وإسرائيل حول الاشتباك الذي جرى في محيط معبر رفح الاثنين "لن يتم إعلانها للرأي العام وستكون سرية ، وسيتم الاستفادة منها لتجنب الاحتكاكات الإمنية المشابهة التي من شأنها أن تزيد من تعقيدات الموقف على الشريط الحدودي".