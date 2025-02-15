"لن ننسى ولن نغفر": القمصان التي ارتداها السجناء الأمنيون الفلسطينيين المفرج عنهم بإطار صفقة المختطفين

أفرج اليوم عن 369 سجينا أمنيا فلسطينيا اليوم (السبت) من سجون إسرائيل. ومن بين المفرج عنهم: 36 من المحكومين بالمؤبد، و333 سجينا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. رغم انتقادات الصليب الأحمر في الدفعة السابقة للأساور التي أطلق بها سراح السجناء، إلا أن إسرائيل صعدت، وأفرجت اليوم عن السجناء بقمصان كتب عليها "لن ننسى ولن نغفر"، إلى جانب نجمة داود.

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وهكذا نشرت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم، صورة من التقييمات الخاصة بالإفراج عن السجناء. وجاء في إعلان سلطة السجون أن هذه هي "الدفعة الأكبر" للإفراج عن السجناء في الصفقة الحالية. كما أن أحد أبرز السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم هو أحمد البرغوثي، الذي أدين بتنفيذ هجمات انتحارية وإطلاق نار أسفرت عن مقتل 12 إسرائيليًا خلال الانتفاضة الثانية.

تم إطلاق سراح السجناء الأمنيين كجزء من الدفعة السادسة، حيث تم الإفراج عن الرهائن ألكسندر (ساشا) تروبانوف، وساغي ديكال حين، ويائير هورن من أسر حماس والجهاد الإسلامي.

ويشار أنه في الأسبوع الماضي، كجزء من الصفقة، أطلقت الشرطة الإسرائيلية سراح 183 سجيناً أمنياً نقلوا الى اراضي السلطة الفلسطينية وقطاع غزة. كان 54 منهم محكوماً بالسجن لفترة طويلة، و 111 تم اغتقالهم في غزة بعد 7 أكتوبر.