تقدم نحو تسوية سياسية مع حزب الله، لكن لا تزال هناك فجوات

على الطريق إلى التسوية مع حزب الله؟ في هذه الأثناء، هناك بعض التقدم في المحادثات، لكن المسؤولين في إسرائيل ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء امر. أوضحت إسرائيل أنه لا يزال هناك طريق طويل وفجوات أمام حزب الله ، جاء هذا وفقا لما أعلن في النشرة المركزية بقناتنا العبرية مساء الخميس.

وكما أفيد، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في وقت سابق في حفل تخريج لضباط إن "الاتفاقيات ليست هي الشيء الرئيسي، الشيء الرئيسي هو قدرتنا على فرض الأمن، وإحباط الهجمات ضدنا، ومنع العدو عن تسليح نفسه رغم كل الضغوط. وتطالب إسرائيل بالقدرة على الرد بشكل مستقل على انتهاكات الاتفاقات وهذا مبدأ مهم في أي اتفاق مستقبلي".

في غضون ذلك، أجرى سامي جميل، القيادي حزب "الكتائب" اللبناني، حواراً مساء الخميس مع قناة "سكاي نيوز" بالعربية وقال: "بحسب المعلومات التي وصلتنا فإن الأمور لقد أصبحت معقدة مرة أخرى، ومن المرجح أن يتم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الأميركية".

وأضاف: "إن ما يلفت النظر في هذه المفاوضات هو أن هناك طرفاً مفقوداً، وهو الشعب اللبناني. فالمفاوضات تجري بين إسرائيل وحزب الله، أي إيران. الحكومة اللبنانية لا تسيطر على واقع لبنان. وهكذا، وعلى الرغم من المواقف المتقدمة للرئيس ميقاتي، فمن الواضح أنه لا يستطيع إقناع حزب الله بوقف إطلاق النار".

وأضاف: "على الجميع أن يفهم أن أي اتفاق لا يراعي مصالح لبنان واللبنانيين وسيادة الدولة اللبنانية واستعادة سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر الأسلحة في أيدي الجيش اللبناني، هو اتفاق غير مقبول بالنسبة لنا كلبنانيين".