قال مسؤول إسرائيلي يوم الخميس لـ i24NEWS إن إسرائيل تستعد لانتقام محتمل من إيران بعد الهجوم على قنصليتها في دمشق عاصمة سوريا. وقال المصدر "نحن نستعد. هناك إنذار لامتصاص الأمر. ولا هستيريا".

ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف من قيام حزب الله ذي المرجعية الإيرانية بفتح الجبهة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وفي وقت سابق من يوم الخميس، نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تهديدات باللغة العبرية على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا).

Abed Rahim Khatib/Flash90

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر مقرب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لـi24NEWS إن إسرائيل "مستعدة" لعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولكن سيتم فرض إجراءات أمنية "كتلك المتبعة في المطار" للتأكد من أن هؤلاء العائدين غير مرتبطين بحماس.

أما بالنسبة للمفاوضات، فقد كرر مصدر سياسي إسرائيلي: "من الواضح أن حماس لا تبحث عن منفعة لشعبها فحسب، بل إنها تريد استعادة السيطرة".