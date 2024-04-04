مسؤول إسرائيلي يقول لـi24NEWS: "نحن نستعد لاحتمالات هجوم إيراني، لكن ليس هناك هستيريا"

قال مصدر مقرب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين لـi24NEWS إن إسرائيل "مستعدة" لعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولكن سيتم فرض إجراءات أمنية كالمتبعة في المطار للتأكد من أن هؤلاء العائدين غير مرتبطين بحماس

i24NEWS
دقيقة 1
قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين (في الوسط)، خلال تدريب كتيبة بالقرب من الحدود مع لبنان.
قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين (في الوسط)، خلال تدريب كتيبة بالقرب من الحدود مع لبنان.IDF Spokesperson

قال مسؤول إسرائيلي يوم الخميس لـ i24NEWS إن إسرائيل تستعد لانتقام محتمل من إيران بعد الهجوم على قنصليتها في دمشق عاصمة سوريا. وقال المصدر "نحن نستعد. هناك إنذار لامتصاص الأمر. ولا هستيريا".

Video poster

ويأتي هذا التحذير وسط مخاوف من قيام حزب الله ذي المرجعية الإيرانية بفتح الجبهة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وفي وقت سابق من يوم الخميس، نشر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تهديدات باللغة العبرية على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا).

Abed Rahim Khatib/Flash90
نازحون فلسطينيون يتناولون الإفطار في مدرسة طه حسين خلال شهر رمضان المبارك، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط المعارك بين إسرائيل وحماس، في 31 مارس 2024.Abed Rahim Khatib/Flash90

بالإضافة إلى ذلك، قال مصدر مقرب من منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، لـi24NEWS إن إسرائيل "مستعدة" لعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، ولكن سيتم فرض إجراءات أمنية "كتلك المتبعة في المطار" للتأكد من أن هؤلاء العائدين غير مرتبطين بحماس.

أما بالنسبة للمفاوضات، فقد كرر مصدر سياسي إسرائيلي: "من الواضح أن حماس لا تبحث عن منفعة لشعبها فحسب، بل إنها تريد استعادة السيطرة".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق