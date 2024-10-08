مصادر أمنية لـi24NEWS: "ضربات الأمس في غزة - بعد معلومات استخباراتية عن محاولة تسلل لمسلحين الى إسرائيل"

أشار مسؤولون أمنيون، في حديث مع i24NEWS اليوم (الثلاثاء)، إلى الهجمات التي نفذت أمس في قطاع غزة، وقدموا معلومات جديدة حول ما يحدث. وأشاروا إلى أن "خلفية هذه الخطوة هي معلومات استخباراتية حول استعدادات لحماس لتنفيذ هجمات برية ضد القوات في غزة وتسلل مسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية، بمناسبة حلول السابع من شهر أكتوبر". وأشاروا إلى أنه "لذلك، قام الجيش الإسرائيلي بعمليات مشتركة على الأرض وفي الجو للتصدي لها ومنعها"..

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي هاجم بالأمس منصات إطلاق قذائف تابعة لحماس وأهدافًا في جميع أنحاء قطاع غزة لإحباط تهديد مباشر، وذلك في أعقاب الاستعدادات المسبقة والكشف عن نية حماس لإطلاق النار على أراضي دولة إسرائيل. وذكر بيان الجيش أنه من بين أمور أخرى، هاجمت الطائرات المقاتلة مواقع إطلاق قذائف وطريق تحت الأرض تابع لمنظمة حماس في جميع أنحاء القطاع.