أول تعليق للسفير الإسرائيلي في كانبرا على نية أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية

في ضوء إعلان رئيس الحكومة الأسترالية، نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، قال السفير الإسرائيلي في كانبرا، أمير ميمون، إنه واجه شخصيا، عداءً غير مسبوق في منصات التواصل الاجتماعي، وُوصف غالبًا بأنه "مجرم حرب".

وقال في حديث مع الإذاعة العبرية وهو متواجد في أستراليا:" لا يُطرح هذا الأمر في اجتماعاتي مع الأستراليين. يجب أن أقول إن لديّ بابًا مفتوحًا مع كبار القادة هنا. وهذا لا يُحقق دائمًا النتائج المرجوة. لكننا بالتأكيد في فترة، تعتبر فيها القضية الرئيسية هي الحرب، وهم غير مستعدين للتقدم والحديث عن أمور أخرى غير القضية الرئيسية لهذه الفترة".