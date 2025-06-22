القاذفات الخفية والقنابل الخارقة للتحصينات التي استخدمها الأمريكيون في فوردو

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تحقق الوعد الأمريكي - وأطلقت الولايات المتحدة عملية "مطرقة منتصف الليل" ضد إيران الليلة الماضية (الأحد) - لتدمير المواقع النووية.

الهجوم ، الذي أطلق عليه الأمريكيون اسم "مطرقة منتصف الليل"، استهدف ثلاثة مواقع نووية: نطنز، وأصفهان، والأهم من ذلك، فوردو. كان الأمريكيون يدركون تمامًا سبب الضغط عليهم لدخول المعركة. فهم يمتلكون أسلحةً حصريةً قادرةً على إحداث أضرار جسيمة، لا مثيل لها في أي دولة أخرى.

قاد الهجوم سرب من قاذفات B2، محملة بالشحنات، والتي حلقت لمدة 37 ساعة إلى هدفها. حملت كل منها قنبلة MOP ثقيلة خارقة للتحصينات: 13.6 طنًا من المواد المتفجرة شديدة الانفجار - قادرة على الوصول إلى عمق منشآت فوردو. وليس من قبيل الصدفة أن تُسمى في الولايات المتحدة "القنبلة الخارقة للتحصينات".

هذا هو السلاح الاستراتيجي بعيد المدى للجيش الأمريكي: قاذفة ثقيلة ذات قدرات خفية، يشغلها طاقم من شخصين، وقادرة على حمل ما يصل إلى 18 طنًا من الذخيرة مع القدرة على إسقاط رؤوس حربية نووية وقنابل خارقة للتحصينات.

ووفقًا لتغريدة ترامب، فإن القاذفة المحملة بالقنابل ضربت فوردو فقط - لضمان عدم تراكم اليورانيوم المخصب تحت الأرض. آخر مرة استُخدمت فيها هذه الوسائل كانت في اغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

إلى جانب القاذفة الخفية: شاركت صواريخ توماهوك كروز أيضًا في الحملة. أطلقت الغواصات الأمريكية في المنطقة 30 صاروخًا من هذا النوع، بتكلفة أربعة ملايين دولار للصاروخ الواحد. كل صاروخ منها قادر على إحداث انفجار بقوة سلاح نووي صغير. لا يزال الغرب وإسرائيل يحاولان تقييم الأضرار التي ألحقها الأمريكيون بالمنشآت النووية في هذا الهجوم غير المسبوق.

السلاح جاهز: مدمرات طائرات الجيش. الولايات المتحدة مستعدة في حال قرر الإيرانيون مهاجمة أهداف أمريكية في المنطقة. في هذه الحالة، يزعم البعض أن الولايات المتحدة ستكون سعيدة بإظهار المزيد من القدرات التي تمتلكها وحدها.