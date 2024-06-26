غالانت بعد لقائه سوليفان: "لقد تم إحراز تقدم كبير في مسألة المعدات والأسلحة لإسرائيل"

أنهى وزير الأمن يوآف غالانت مساء الأربعاء اجتماعًا مطولًا مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بحثا خلاله سير المعارك في قطاع غزة، والجهود المختلفة لإعادة الرهائن الإسرائيليين، وضرورة إعادة سكان الشمال إلى منازلهم في الجليل الأعلى بعد تغيير الوضع الأمني على الحدود والتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة في مواجهة العدوان الإيراني والتهديد بالحصول على أسلحة نووية عسكرية.

وقال الوزير غالانت في نهاية اللقاء: "اليوم أنهي زيارة مهمة للغاية للولايات المتحدة بصفتي الممثل الرسمي لدولة إسرائيل والمؤسسة الأمنية. التقيت هنا بوزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان هذا الصباح في البيت الأبيض".

وأضاف غالانت: "خلال الاجتماعات، تم إحراز تقدم كبير، وتم إزالة العقبات وتفكيك الاختناقات، بما يكفل الدفع بجميع القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بما في ذلك مسألة التجهيز والتسليح الذي نحتاج إلى إحضاره إلى دولة إسرائيل. أود أن أشكر مرة أخرى الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي على الدعم غير المشروط لدولة إسرائيل على مدى سنوات عديدة".

وفي خطوة تعكس التوترات غير الخفية بين غالانت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجه وزير الأمن انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء على خلفية تصريح الأخير المتلفز الذي اتهم فيه الإدارة الأميركية بحجب الأسلحة والذخيرة عن الجيش الإسرائيلي.

وقال غالانت بهذا الصدد: "لدينا أهداف مشتركة، لدينا غايات مشتركة - وأحيانا نختلف أيضا على سبل تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة، بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".

من جهته عقب رئيس معسكر الدولة بيني غانتس على الانتقاد العلني لنتنياهو: "الوزير غالانت على حق. خلال الأشهر الماضية، قمنا بحل العديد من المشاكل مع أصدقائنا في الغرف المغلقة، بما في ذلك مسألة التسلح. وهذا ما فعلته خلال رحلتي إلى واشنطن في أوائل شهر آذار/ مارس، وهذا ما يفعله وزير الأمن الآن.

ولفت غانتس إلى أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ من القدرة على كسب الحرب ونتنياهو بتصرفاته يضر بالعلاقات الاستراتيجية معها لصالح تحقيق بضعة نقاط في قاعدته الشعبية".