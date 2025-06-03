المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في نقاط الإغاثة هو ادعاء كاذب".

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، بيانًا لوسائل الإعلام، قال فيه: "إننا نتحرك وفقًا لخطة منظمة، تهدف إلى إعادة المختطفين وإسقاط نظام حماس". وأضاف أن "سيطرة حماس على الحكومة في غزة تزداد هشاشة. في الأسبوع الماضي، فُتحت نقاط توزيع مساعدات في القطاع، مما يُلحق الضرر بنظام حماس". وأشار إلى تقارير عن إطلاق نار على سكان غزة الذين وصلوا إلى نقاط الإغاثة، قائلاً: "يُزعم أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين. هذه معلومات كاذبة تُردد صدى دعاية حماس".