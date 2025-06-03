تغطية متواصلة || تقرير : الشركة الاستشارية التي ساعدت شركة المساعدات الأمريكية في غزة تلغي عقدها وتسحب موظفيها
تقارير فلسطينية تحدثت عن مقتل 27 في المناطق الإنسانية • مقتل ثلاثة من قوات وحدة جفعاتي خلال انفجار عبوة ناسفة في جباليا
اليوم 606 من الحرب: أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم (الثلاثاء) بمقتل 27 فلسطينيًا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي قرب المجمع الإنساني في رفح. ردّ الجيش الإسرائيلي على التقارير، مدعيًا أن الحديث يدور عن نيران إبعاد، وأن التفاصيل قيد التحقيق. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بمقتل ثلاثة مقاتلين من لواء جفعاتي في انفجار عبوة ناسفة في جباليا أمس، وإصابة مقاتلين آخرين. فتحت كندا تحقيقًا في جرائم حرب مُشتبه بها في غزة. وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها في جميع أنحاء القطاع.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أطلق المقاتلون نيران تحذير هذا الصباح. أعداد حماس مبالغ فيها".
صرح العميد إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في تصريحه لوسائل الإعلام، بأن "المقاتلين أطلقوا نيرانًا تحذيرية هذا الصباح باتجاه مجموعة من الأشخاص الذين شكلوا تهديدًا وكانوا خارج المنطقة المحددة. أعلنت حماس مقتل العشرات، وهذه أرقام مبالغ فيها. لم تُصب النيران هذا العدد الكبير من الأشخاص، على حد علمنا. سنكشف الحقيقة".
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين في نقاط الإغاثة هو ادعاء كاذب".
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي ديفرين، بيانًا لوسائل الإعلام، قال فيه: "إننا نتحرك وفقًا لخطة منظمة، تهدف إلى إعادة المختطفين وإسقاط نظام حماس". وأضاف أن "سيطرة حماس على الحكومة في غزة تزداد هشاشة. في الأسبوع الماضي، فُتحت نقاط توزيع مساعدات في القطاع، مما يُلحق الضرر بنظام حماس". وأشار إلى تقارير عن إطلاق نار على سكان غزة الذين وصلوا إلى نقاط الإغاثة، قائلاً: "يُزعم أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين. هذه معلومات كاذبة تُردد صدى دعاية حماس".
الصليب الأحمر: 27 قتيلاً في إطلاق نار برفح صباح اليوم
أعلن الصليب الأحمر أن 184 جريحًا وصلوا إلى مستشفى ميداني في رفح جنوب قطاع غزة صباح اليوم، معظمهم جراء إطلاق نار، وأن 27 منهم قد أُعلنت وفاتهم. ووفقًا للصليب الأحمر، "استقبل المستشفى اليوم أكبر عدد من الإصابات بطلقات نارية في حادثة واحدة منذ إنشائه قبل نحو عام. عدد الجرحى يفوق بكثير عدد أسرّة المستشفى، مما يُثقل كاهل الفريق الطبي لتقديم الرعاية الكافية إلى أقصى حد".
تقرير : الشركة الاستشارية التي ساعدت شركة المساعدات الأمريكية في غزة تلغي عقدها وتسحب موظفيها
واشنطن بوست :"مجموعة بوسطن الاستشارية تلغي عقدها مع شركة المساعدات الأمريكية في غزة وتسحب موظفيها من إسرائيل" وساهمت المجموعة في إنشاء شركة المساعدات الأمريكية وانسحابها قد يجعل استمرار عمل الشركة صعبا
الجيش الإسرائيلي: اعتقال 4 من كبار تجار الأسلحة في رام الله، واعتقال 20 مطلوبًا في الضفة الغربية خلال عيد الأسابيع/شافوعوت
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي أربعة مسلحين في رام الله الليلة، بتوجيه من جهاز الأمن العام (الشاباك)، كانوا من كبار تجار الأسلحة. وأفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن قوات الأمن عملت في جميع أنحاء الضفة الغربية خلال عيد الأسابيع لإحباط العمليات المسلحة، واعتقلت 20 مطلوبًا، وصادرت أسلحة من نوع "كارلو" وأسلحة أخرى.
تقارير فلسطينية عن غارة جوية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
أعلنت مجموعة لوفتهانزا عن تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 22 يونيو
فتحت كندا تحقيقًا في جرائم حرب يُشتبه بارتكابها في قطاع غزة خلال الحرب. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "تورنتو ستار"، أُجري التحقيق سرًا على مدار العام والنصف الماضيين.
ردّ الجيش الاسرائيلي على التقارير الواردة من غزة قائلاً: "رصدت القوات عددًا من المشتبه بهم يتجهون نحوها منحرفين عن طرق الوصول للمجمع، وأطلقت نيران تحذيرية، وبعد أن لم يبتعدوا، فأُطلقت طلقات إضافية بالقرب من المشتبه بهم الذين كانوا يتقدمون في اتجاهها. ووردت أنباء عن وقوع إصابات، ويجري التحقيق في تفاصيل الحادث".
تقارير من غزة: قُتل ما لا يقل عن 20 مواطناً من غزة بنيران الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي بالقرب من المجمع الإنساني في رفح، وفقاً لتقارير إعلامية محلية.
بعد الفشل في مالطا، سفينة أخرى ضمن أسطول الحرية تغادر صقلية إلى قطاع غزة
سُمح بالنشر: قُتل ثلاثة جنود إسرائيليين في انفجار عبوة في جباليا أمس، وأصيب اثنان آخران.
تقرير: الشرع سيلقي كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
أفادت شبكة سكاي نيوز العربية، نقلاً عن مصادر، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيحضر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في نيويورك، وسيلقي كلمة هناك باسم الحكومة السورية.