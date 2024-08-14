اليوم الـ313 للحرب: وصل المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين، الى بيروت وصرح :"لا توجد حجج لتأخير إضافي بوقف إطلاق النار في غزة". الاعلام اللبناني تحدث عن غارة مسيرة هاجمت دراجة نارية جنوب لبنان والحديث عن إصابات في المكان، ومقتل خمسة مسلحين في طوباس وطمون خلال عملية للجيش الإسرائيلي.

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