تغطية متواصلة|| نتنياهو يناقش إرسال رئيس الشاباك والموساد لمفاوضات الدوحة
المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط زار بيروت "لا توجد مبررات لتأخير إضافي لوقف إطلاق النار في غزة + مسؤول بحماس للميادين :"حماس لن تشارك بالاجتماعات في الدوحة الخميس
اليوم الـ313 للحرب: وصل المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط عاموس هوكشتين، الى بيروت وصرح :"لا توجد حجج لتأخير إضافي بوقف إطلاق النار في غزة". الاعلام اللبناني تحدث عن غارة مسيرة هاجمت دراجة نارية جنوب لبنان والحديث عن إصابات في المكان، ومقتل خمسة مسلحين في طوباس وطمون خلال عملية للجيش الإسرائيلي.
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نتنياهو يعقد نقاشا قبيل القمة في قطر: يبدو أن رئيسي الموساد والشاباك سيغادران للمشاركة بها
يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مناقشة خاصة سيتم في نهايتها تحديد من سيذهب إلى القمة في قطر غدًا والتي ستتناول محاولة التوصل إلى صفقة رهائن ووقف لإطلاق النار مع حماس في قطاع غزة. ويبدو حالياً أن رئيس الموساد ديدي برنياع ورئيس الشاباك رونان سيحضران القمة، ومن المحتمل أن يشارك أيضاً الجنرال نيتسان ألون، المسؤول عن المختطفين نيابة عن الجيش الإسرائيلي
تقرير: مقتل توأم عمره 4 أيام في قصف على غزة. الجيش الإسرائيلي: "تفاصيل الحادث غير معروفة"
رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على التقارير الفلسطينية التي تفيد بمقتل توأمين يبلغان من العمر أربعة أيام في قصف الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلاً إن "الجيش الإسرائيلي قاتل منظمة حماس القاتلة في غزة بعد مذبحة 7/10. وعلى عكس منظمة حماس الإرهابية، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل ضد أهداف عسكرية فقط ويتخذ مجموعة متنوعة من التدابير من أجل تقليل الضرر الذي يلحق بالأشخاص غير المتورطين، وتفاصيل الحادث كما تم نشرها غير معروفة حاليًا لدينا".
سفراء الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا: "لا يوجد أمر عاجل أكثر من إطلاق سراح المختطفين"
دعا سفراء ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة لدى إسرائيل إلى عقد مؤتمر صحفي خاص قبل قمة المفاوضات التي ستعقد غدا في الدوحة، عاصمة قطر. وقال السفير الألماني ستيفان زايبرت إن "كل عيون وآمال الملايين في إسرائيل وغزة معلقة على قمة الخميس. التوصل إلى اتفاق وإعادة المختطفين وإنهاء الحرب. لا يوجد شيء أكثر إلحاحا من هذا". وأضاف السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لو أنه "باسم الإنسانية، حان الوقت لعودة المختطفين إلى ديارهم. وتعتقد حكومتي أنه من المهم مواصلة العمل مع الوسطاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".
تقارير لبنانية: إصابة 10 أشخاص في هجوم استهدف دراجة نارية في منطقة العباسية
وفي لبنان، أفادت أنباء عن إصابة 10 أشخاص في هجوم بدراجة نارية في منطقة العباسية قضاء صور جنوب البلاد. وفي وقت سابق، أفيد أن الهجوم تم تنفيذه باستخدام طائرة مسيرة، كما تضررت عدة مركبات قريبة.
سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم منشأة عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
قصفت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي اليوم منشأة عسكرية لحزب الله في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان. كما أفادت التقارير أنه تم تفعيل التحذير بشأن تسلل طائرة معادية عند الساعة 10:53 في منطقة الجليل الغربي بسبب تبليغ كاذب.
الوزير فاسرلاوف يرد على الانتقادات الموجهة لدخوله الحرم القدسي : "لا أفهم ما هي المشكلة، يهودي يصلي؟"
اندلعت مواجهة في مؤتمر في حيفا، بعد تعرض وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف إلى انتقادات شديدة من الحضور بسبب دخوله إلى الحرم القدسي. ورد فاسرلاوف على المحتجين قائلا: "منذ 13 عاما وأنا أذهب إلى جبل الهيكل (الاسم التوراتي للحرم القدسي) مرتين في السنة، في يوم القدس وفي يوم التاسع من آب. وهذا العام أيضا، قمت بتحديث مكتب رئيس الوزراء بالتاريخ والوقت. وفقط بعد تحديثه يمكن إجراء التنسيق الأمني اللازم. أعتقد أن أقدس مكان للشعب اليهودي. من أصدر بيانات إدانة وهاجم هي الكتل اليهودية، نحن نقوم بإخافة أنفسنا، وعلى ماذا؟ يهودي يصلي؟؟". ولاقت تصريحاته تصفيقا من بعض الحضور".
صافرات الإنذار في الجليل: سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة بمنطقة المنارة
في ظل صفارات الإنذار التي سمعت في الجليل الأعلى، سقطت عدة قذائف في مناطق مفتوحة في منطقة المنارة. لا يوجد إصابات.
تمديد اعتقال الفلسطيني المشتبه به بقتل السجان الإسرائيلي يوحاي أفني لمدة 7 أيام
مددت محكمة عوفر العسكرية اعتقال إبراهيم منصور، وهو فلسطيني من سكان الضفة الغربية، متهم بقتل السجان يوحاي أفني لمدة سبعة أيام.
مقتل مسلحين في رفح، وسلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أكثر من 40 هدفًا في أنحاء قطاع غزة
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أن مقاتلي ناحل قتلوا في اليوم الأخير على مسلحين في منطقة تل السلطان برفح، حيث عثروا أيضًا على العديد من الأسلحة، بما في ذلك خراطيش وقنابل يدوية ومقذوفات ومتفجرات. كما أفادت التقارير أن الفرق القتالية التابعة للفرقة 252 تواصل تنفيذ الغارات وتدمير البنى التحتية المسلحة واغتيال المسلحين في وسط قطاع غزة أيضًا. ودمرت قوات الهندسة في الفريق القتالي للواء القدس (16) مواقع قنص ومراقبة وبنى تحتية مسلحة تابعة لحركة حماس. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الفرق القتالية التابعة للواء السابع والمظليين القتال في خان يونس. وقد هاجم سلاح الجو خلال اليوم الأخير أكثر من 40 هدفا مسلحا في قطاع غزة. وهاجمت الطائرات المقاتلة البنى التحتية لحماس، بما في ذلك المباني التي أطلقت منها الصواريخ المضادة للدبابات والمسلحين الذين يشكلون تهديدا لقواتنا".