مصدر عربي لقناة i24NEWS: هذا هو حل مصر الدائم لـ"اليوم التالي" | كل التفاصيل

يتواجد وفد حماس حاليًا في القاهرة، حيث تبدأ محادثات مع المخابرات المصرية لتقديم مبادرة شاملة لإعادة إعمار القطاع. ووفقًا لمصدر عربي مطلع، تحدث لـ i24NEWS اليوم (الثلاثاء)، فإن أحد المقترحات المطروحة هو تسليم قطاع غزة إلى مسؤولية رباعية عربية - مصر، والأردن، والسعودية، والإمارات - لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

بموجب المخطط، ستعمل قوة عربية بإشراف مصري ودعم أمريكي على ضمان تنفيذ هذه السياسة، بينما ستكون الإدارة المحلية فلسطينية، لكنها تُعرّف بأنها "رمزية"، وتتألف من 11 موظفًا. إضافةً إلى ذلك، تخطط مصر لتدريب مئات الفلسطينيين ليتمكنوا لاحقًا من حكم القطاع.

تُجرى المحادثات بتنسيق أيضًا مع السلطة الفلسطينية وفتح، ويشير المصدر إلى أن إسرائيل تطالب بالحفاظ على حقها في المطاردة الساخنة وفقًا للاتفاقيات القائمة، لكي تتصرف في حال وجود تهديد أمني. في هذه المرحلة، لم يصدر تأكيد رسمي من جانب إسرائيل على الاقتراح.

هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز تفاهمات دائمة وشاملة لإعادة إعمار القطاع، بدلاً من الاتفاقات الجزئية أو المؤقتة.