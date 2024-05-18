إعادة فتح جنين أمام دخول عرب داخل إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر

للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أعادت الأجهزة الأمنية فتح جنين أمام دخول عرب إسرائيل. تُعرّف جنين، مثل المدن الفلسطينية الأخرى، على أنها المنطقة (أ) - مما يعني أنه يحظر على الإسرائيليين دخولها بموجب القانون. ومع ذلك، حتى 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لم تطبق المؤسسة الأمنية الحظر على دخول العرب الإسرائيليين إلى المدينة، بهدف معلن هو تعزيز الاقتصاد في جنين.

مع اندلاع الحرب، مُنع دخول عرب إسرائيل إلى جنين. وبناءً على توصية الإدارة المدنية، قرر الجهاز الأمني إعادة فتح معبر جلمة أمام دخول عرب إسرائيل. ومنذ إعادة فتح المعبر يوم أمس، دخلت آلاف المركبات الإسرائيلية إلى جنين.

تزامن ذلك مع القضاء على اثنين في مخيم جنين الليلة الماضية في غارة جوية غير معتادة نفذتها طائرة مقاتلة ومروحية قتالية.