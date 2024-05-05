" يعارض بشدة عملية إسرائيلية في رفح": ماكرون ونتنياهو يجريان محادثة هاتفية

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. أكد ماكرون خلال المكالمة عن التزام فرنسا بالإفراج عن المختطفين - بمن فيهم ثلاثة مواطنين فرنسيين، أوهاد ياهلومي، عوفر كالدرون وأوريون هرنانديز. كما شجع ماكرون نتنياهو على المضي قدمًا في المفاوضات.

ووفقا للبيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة الفرنسية "حث ماكرون رئيس الحكومة نتنياهو على اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار"، وذكر أنه يجب وقف أنشطة حماس والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

بالإضافة إلى ذلك، كرر الرئيس الفرنسي التأكيد على "معارضته الشديدة لهجوم إسرائيلي محتمل على رفح" ، وكذلك على حقيقة أنه يجب "ضمان تدفق مساعدات إنسانية ضخمة من خلال جميع نقاط الوصول إلى قطاع غزة".