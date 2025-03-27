تقرير: الهدنة في غزة أمام "ساعات حاسمة" لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس

تطرق تقرير في صحيفة "الشرق الأوسط" الى موضوع الجهود التي يبذلها الوسطاء لاستئناف اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة قبل عيد الفطر، وتطرق الى حديث مصري عن "سعي حثيث" لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكر التقرير أن "وقف إطلاق النار في غزة يواجه ساعات حاسمة لاستئناف المفاوضات - مصر تعلن عن جهود حثيثة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار؛جهود الوسطاء لتجديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة تواجه مفترق طرق قبل أيام قليلة من عيد الفطر. هذا خاصة في ضوء الاجتماع الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن والتقارير المصرية عن "جهود حثيثة" لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتشير التقديرات إلى أن حماس مستعدة لصفقة جزئية بشأن المختطفين، لكن إسرائيل تطالب بالإفراج عنهم جميعا فوراً ومن دون ضمانات. وتشير التقديرات أيضًا إلى أن إسرائيل مهتمة بالسيطرة على مناطق إضافية في غزة من أجل الضغط على حماس، ولا ترى في الصفقة أولوية مركزية قبل عطلة عيد الفطر، على عكس حماس، التي أبدت مرونة في قبولها للاقتراح المصري.