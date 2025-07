نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز: "هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة"

أثناء زيارة رسمية للولايات المتحدة، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابلة اليوم (الأربعاء) مع قناة "فوكس نيوز" وقال: "أعتقد بالتأكيد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة".

أشار نتنياهو إلى الرأي العام الأمريكي، وقال إن "معظم الأمريكيين لا يصدقون هراء "الحرب العالمية الثالثة" الصادر عن متطرفي السياسة الأمريكية"، مضيفًا أن "العديد من المظاهرات ضد إسرائيل تُدار من قبل قوى خارجية، وهذا لا يصمد. إنها حملة إعلامية، لكن الواقع أقوى. لقد حققنا نجاحًا عسكريًا كبيرًا، وهذه المظاهرات لا قيمة لها".

