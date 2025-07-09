نتنياهو في مقابلة مع فوكس نيوز: "هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة"

قد يعجبك أيضًا -

أثناء زيارة رسمية للولايات المتحدة، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابلة اليوم (الأربعاء) مع قناة "فوكس نيوز" وقال: "أعتقد بالتأكيد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار في غزة".

أشار نتنياهو إلى الرأي العام الأمريكي، وقال إن "معظم الأمريكيين لا يصدقون هراء "الحرب العالمية الثالثة" الصادر عن متطرفي السياسة الأمريكية"، مضيفًا أن "العديد من المظاهرات ضد إسرائيل تُدار من قبل قوى خارجية، وهذا لا يصمد. إنها حملة إعلامية، لكن الواقع أقوى. لقد حققنا نجاحًا عسكريًا كبيرًا، وهذه المظاهرات لا قيمة لها".

https://x.com/i/web/status/1942897640016163219 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وقال :"من المؤسف أن يتأثر الشباب الأمريكي بهذا، لكنهم في النهاية وطنيون، وسيدركون الصواب في النهاية. هذه لحظة تاريخية فارقة، وستُطيح بكل ما عداها،" .

وأشار رئيس الحكومة الإسرائيلية أيضًا إلى الضربة الاستباقية للعملية ضد ايران، قائلاً: "لم أستطع إخبار ابني، كان من المفترض أن يتزوج بعد ثلاثة أيام من الهجوم. لم أستطع إخباره أن ذلك لن يحدث. كانت زوجتي شريكة حياة رائعة، قضيت 12 يومًا في مكان مختلف عن مكانها."