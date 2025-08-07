بظل أزمة القوى العاملة: لأول مرة سيتم إنشاء كتيبة عسكرية إسرائيلية تضم مقاتلين فوق سن الخمسين

قد يعجبك أيضًا -

في ظل أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، صادق قسم التخطيط أمس على إنشاء كتيبة "عتسمون" لمقاتلي المشاة في الاحتياط من الفئات العمرية الأكبر - حتى سن 55، وفي وظائف القيادة - حتى في أعمار أكبر من ذلك".

تشكيل الكتيبة بدأ بالفعل في بداية الحرب، ولكن الآن ستصبح عملياتية، بهدف أن تكون قوة إضافية لمهام حماية الحدود. في البداية، ستتجهز الكتيبة لتدريب تأسيسي سيتم خلاله اختبار الإطار التنظيمي، وبعد ذلك ستنضم إلى أنشطة عملياتية ضمن تشكيلات فصائلية تحت قيادة الجبهة الداخلية.

التقديرات تشير إلى أن أكثر من 3,000 مقاتل سيتجندون للكتيبة. وهذه أيضًا واحدة من الأسباب التي دفعت العديد من الشخصيات العامة لدفع العملية، بينهم سياسيون مثل عضو الكنيست ألموغ كوهين وآخرون. ومع ذلك، أفاد الجيش الإسرائيلي في رده أن العمل الإداري لا يزال جاريًا ولا يوجد أي جديد.

عضوة الكنيست ميراف كوهين من "يش عتيد" وجهت انتقاداً على ذلك عندما كتبت في تغريدة على X: "يؤسسون كتيبة لأبناء الخمسين فما فوق، ويسمحون لـ80,000 من الحريديم أبناء 18-26 بالتهرب من الخدمة. هذا أيضاً إرث حكومة 7.10، حكومة المتهربين".