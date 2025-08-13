نقاش سري في الكنيست: من سيخلف حماس في اليوم التالي؟

مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي كشف عن استراتيجية نتنياهو للقضاء على حماس - تقوية العشائر في غزة التي تعارض التنظيم • الائتلاف عارض بشدة: "هم جميعاً أعداؤنا" •

نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة
نشاط قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

نشر أول: في نقاش سري في الكنيست كشف مسؤول رفيع في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن إحدى الطرق المقترحة لاستبدال حكم حماس في غزة هي تعزيز الحمائل والعشائر المحلية المعارضة للتنظيم - وذلك وفق ما كُشف االثلاثاء.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عرض رئيس الحكومة  الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أهداف الحرب يوم الأحد، بما في ذلك إقامة حكومة مدنية بديلة في غزة - لا حماس ولا السلطة الفلسطينية.

وبحسب المسؤول الكبير، فإن "رئيس الحكومة والكابينيت وافقا" على هذه الخطوة، إلا أن أعضاء الكنيست من الائتلاف انتقدوها قائلين: "جميعهم أعداؤنا، بمن فيهم الحمائل". وانتهزت المعارضة الفرصة للهجوم، مذكّرةً أعضاء الكنيست من اليمين بأن وزراءهم أعضاء في الكابينيت التي وافقت على الخطة.

