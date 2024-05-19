سموتريش يطالب بمنطقة أمنية داخل لبنان لحماية شمال إسرائيل ويلوح باحتلال جنوب لبنان

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب هتصيونوت هداتيت، في بداية اجتماع حزبه، الذي عقد اليوم الأحد في الجليل الخالية بلداته من سكانها منذ ما يزيد عن 8 أشهر بفعل التوتر الذي أوجد معطيات غير مسبوقة على الساحة الجيوسياسية: "لكي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف ويتمكنوا من النوم بسلام في الليل، يجب أن تنتهي هذه الحرب بحسم عسكري مطلق لإسرائيل على حزب الله وفي إقامة منطقة أمنية في جنوب لبنان يبقى الجيش الإسرائيلي مرابطا فيها.

وأضاف سموتريتش: "يجب وضع مهلة تحذيرية لحزب الله. وبحال لم تتم الاستجابة للإنذار بالكامل – فسيتعين على الجيش الإسرائيلي عندها أن يشن هجومًا لحماية سكان الشمال - بما في ذلك الدخول البري والسيطرة على جنوب لبنان".

تتواصل العمليات العسكرية على الجبهة الشمالية واتسمت في الأيام الأخيرة بتوسيع مرمى النار واستهداف مواقع حساسة للجيش الإسرائيلي من قبل حزب الله فقد دوت صفارات الإنذار اليوم الأحد أكثر من مرة للتحذير من تسلل طائرات بدون طيار وأعلن حزب الله مسؤوليته عن استهداف المالكية ومزارع شبعا وعرب العرامشة.

(AP Photo/Mohammad Zaatari)

ويقابل كل هجوم لحزب الله برد من الجيش الإسرائيلي وغالبا ما يعتمد على معلومات دقيقة لتحركات شخصيات رفيعة وفاعلة في الحزب الذي لا يتوقف عن إحصاء قتلاه منذ بدء الصراع وتم الإعلان يوم أمس عن مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين حاضر مهدي في هجوم إسرائيلي على صيدا. كما أكد القسام (الذراع العسكري لحماس) أمس مقتل القيادي في صفوفه شرحبيل السيد في غارة استهدفت سيارته شرقي لبنان مساء الجمعة.