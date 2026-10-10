التغطية ممتواصلة | إيران: استئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم الضربات

ترامب يعرب عن أسفه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام

أعرب دونالد ترامب مجدداً عن أسفه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مسلطاً الضوء على سجله الدبلوماسي في منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social).ويؤكد الرئيس الأمريكي أنه أنهى ثماني حروب، وأنه على وشك تسوية نزاعين آخرين، فضلاً عن تأمينه عودة جميع الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراح مئات الرهائن الآخرين حول العالم.كما ينسب لنفسه الفضل في تحقيق انتصار في فنزويلا والقبض على زعيمها، وكذلك منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وكتب ترامب: "ومع ذلك، ورغم كل هذا، لم أحصل أنا ولا الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام. أمر لا يُصدق!".