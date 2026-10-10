التغطية ممتواصلة | إيران: استئناف إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم الضربات
أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد مخرج للنزاع.
نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران بشأن تسوية محتملة للنزاع، وذلك وفقاً لما ذكره الكرملين ونقلته وكالة "إنترفاكس".وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن هذه الخطوة تمت بالتنسيق مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد مخرج للنزاع.
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وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود: السلطات السعودية تخلي مطار الرياض
تقرير: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية الرياض
قوات "درع الوطن" تعلن تقدمها في الساحل الغربي وإحباط تسلل الحوثيين
أعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية، السبت، تقدمها الميداني على جبهات الساحل الغربي، مشيرة إلى أنها عززت مواقعها وثبّتت مكاسبها الميدانية. وأضافت في منشور على منصة "إكس" أنها "أحبطت محاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بإسناد جوي من قوات التحالف العربي".
ترامب يعرب عن أسفه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أعرب دونالد ترامب مجدداً عن أسفه لعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، مسلطاً الضوء على سجله الدبلوماسي في منشور على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social).ويؤكد الرئيس الأمريكي أنه أنهى ثماني حروب، وأنه على وشك تسوية نزاعين آخرين، فضلاً عن تأمينه عودة جميع الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراح مئات الرهائن الآخرين حول العالم.كما ينسب لنفسه الفضل في تحقيق انتصار في فنزويلا والقبض على زعيمها، وكذلك منع إيران من امتلاك السلاح النووي. وكتب ترامب: "ومع ذلك، ورغم كل هذا، لم أحصل أنا ولا الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام. أمر لا يُصدق!".