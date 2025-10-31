القوة الدولية في غزة سيعرضها ترامب في هذا الموعد وهي مكونة من هذه الدول

إدارة ترامب تأمل في عرض القوة متعددة الجنسيات (ISF) التي ستتألف على الأرجح من جنود من أذربيجان، باكستان، إندونيسيا ومصر، وذلك في الأسابيع القريبة المقبلة، حسبما أفاد مراسل الشؤون الديبلوماسية في قناتنا العبرية عميحاي شتاين مساء (الخميس).

الهدف هو أيضًا ضم جهات فلسطينية إلى القوة، لكن إسرائيل تعارض ضم جهات رسمية من السلطة الفلسطينية. مع ذلك، من المرجح أن ينضم فلسطينيون ليسوا من السلطة الفلسطينية استجابة لمطلب الدول العربية. في الوقت نفسه، يجري بحث إمكانية أن تدرب الولايات المتحدة الجهات الفلسطينية إلى جانب دول أخرى. مصدر أمريكي أفاد لـ i24NEWS أن "المناقشات حول القوة متعددة الجنسيات لا تزال مستمرة".

بالإضافة إلى ذلك، لم تتخلَّ الإدارة الأمريكية عن مسألة مشاركة تركيا في القوة. بينما فرضت إسرائيل فيتو على وجود جنود أتراك في القوة ISF، وقال نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس علنًا إن الفيتو الإسرائيلي سيُحترم. ومع ذلك، تواصل الإدارة محاولة إقناع إسرائيل بالموافقة على الوجود التركي. وقال مصدر أمريكي لـi24NEWS إن "الأتراك يمكنهم التأثير على حماس. 'هم بمثابة مطرقة' ولذلك من المهم أن يكونوا في غزة".