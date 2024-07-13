مقتل قائد لواء خان يونس رافع سلامة بغارة إسرائيلية استهدفت قائد الذراع العسكرية في حماس محمد الضيف

استهدف الجيش الإسرائيلي خلال هجومه اليوم السبت في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة قائد الذراع العسكرية لحركة حماس محمد الضيف، حيث رافقه قائد لواء خان يونس بحركة حماس رافع سلامة والذي افيد وفقا لمصادر لقناة العربية ان سلامة قتل في الغارة، ولم يعرف حتى الآن مصير الضيف.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي ظهر السبت أن قواته حاولت اغتيال محمد الضيف وقائد لواء خان يونس، وأن الاثنين "تواجدا في موقع محصن لحماس، وإننا ننتظر نتائج الهجوم"، وأفيد أنه وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي لم يكن مختطفين إسرائيليين الى جانبه وأنه استهدف فوق الأرض وليس في الإنفاق، وشدد البيان على أن الضيف وسلامة من مخططي هجوم السابع من أكتوبر.

وذكر بيان الجيش أنه تم تنفيذ الهجوم غربي خان يونس في مجمع به أشجار، في منطقة مفتوحة، وأكواخ ومبان صغيرة، ذات هيكل منخفض وسقائف حتى يتمكن نشطاء حماس من التحرك بأمان. استعد الجيش الإسرائيلي منذ فترة طويلة للهجوم من خلال تجهيز محدد لسلاح الجو الإسرائيلي، مع استخبارات دقيقة للغاية، وأسلوب عملياتي دقيق لسلاح الجو باستخدام طائرات مقاتلة لعدة أهداف صغيرة بنفس المجمع المحاط بأسوار.

ونفذ الهجوم في حي المواصي، والذي يتواجد به مخيمات نازحين وتحدثت تقارير فلسطينية عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وعدد كبير من الإصابات في الضربات الجوية التي استهدفت مخيم النازحين بالمنطقة.

وصرح مسؤول في حماس إن الهجوم في خان يونس يظهر أن "إسرائيل غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار". وقال إن "من قتلوا في خان يونس كانوا مدنيين والهجوم يعتبر تصعيدا خطيرا"

ويشار إلى أن الضيف نجا بالسابق من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية ونجح على مدار 30 عاما بالهروب من الأجهزة الأمنية ، وفي نهاية 2023 نشر الجيش الإسرائيلي صورة للضيف عثر عليها خلال المناورات في غزة والتي يمكن أن نرى الضيف وهو بصحة جيدة لكنه بعين واحدة

ويذكر أنه في إطار الجهود التي تبذلها الاستخبارات العسكرية لملاحقة قادة حماس، أقيمت في جهاز الأمن العام الشاباك وحدة خاصة للاستخبارات العسكرية والتي يتم خلالها استخدام قدرات قسم السايبر- جمع المعلومات، الرصد، مصادر المعلومات وبالتعاون مع الشاباك حصلوا على المعلومات الاستخبارات قبل محاولة اغتيال محمد الضيف.