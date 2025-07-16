وكالة المساعدات الأمريكية: "19 لقوا حتفهم دهساً في موقع التوزيع"

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أعلنت مؤسسة المساعدات الإنسانية في غزة GHF صباح اليوم (الأربعاء) أن 20 شخصاً قُتلوا في إطار "حادث مأساوي" قرب مجمع توزيع الطعام في خان يونس، من بينهم 19 دُهسوا حتى الموت وواحد تعرّض للطعن ولم يتمكن من النجاة. ووصفت المؤسسة الحادث بأنه "موجة فوضوية وخطيرة، حرّكها محرضون بين الحشد".

ويتهم الصندوق حماس بأنه لها يد بإثارة الفوضى ، حيث جاء في تقرير الصندوق أيضًا: "لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن عناصر من داخل الحشد، مسلحين ومنتمين لحماس – حرّضوا عمداً على أعمال الشغب. ولأول مرة منذ بدء العمليات، رصد موظفو الصندوق عدة أسلحة نارية داخل الحشد، وصودرت واحدة منها. كما تم تهديد موظف أمريكي بسلاح ناري."

كما جاء في البيان: "انتشرت على نطاق واسع عبر تيليجرام ومنصات أخرى رسائل كاذبة حول فتح مواقع إغاثة، بما في ذلك في SDS4 (وادي غزة) وSDS1 (تل السلطان) المغلق منذ فترة طويلة. هذه الرسائل تُثير البلبلة، وتدفع الحشود إلى المواقع المغلقة، وتُثير فوضى...".

وأضاف صندوق الإغاثة الأمريكي في بيان: "ننعي الأرواح التي أُزهقت في غزة هذا الصباح، ونؤكد التزامنا بتقديم المساعدة الإنسانية بأكثر الطرق أمانًا ومسؤولية. يهدف صندوق الإغاثة الأمريكي إلى خدمة أهالي غزة بتعاطف ونزاهة، ولم تكن مهمتنا يومًا أكثر إلحاحًا أو تحديًا مما هي عليه الآن".