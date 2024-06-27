إسرائيل تتهم إمام المسجد الأقصى في القدس بالتحريض على التطرف

اتهمت إسرائيل إمام المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري بالإشادة بالمسلحين الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين، حسب ما أفارت وكالة فرانس برس.

وتم توجيه لائحة اتهام ضد مفتي القدس السابق ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ عكرمة صبري (85 عاما)، أمس الأربعاء بعد تصريحات تدعم منفذ هجوم أطلق النار على حراس في بلدة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الضفة الغربية، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، مما أسفر عن مقتل أحد الحراس. جندي، بحسب لائحة الاتهام.

بالإضافة إلى هذا أنه استقبل أيضًا المسلح الذي قتل ثلاثة إسرائيليين وأصاب ستة آخرين في أبريل/نيسان 2022 في إسرائيل، قبل أن يقتله حراس الأمن بالرصاص.

وقالت وزارة العدل في بيان صحفي، الأربعاء، إن "مكتب النائب العام قدم لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس ضد مفتي المدينة السابق بتهمة التحريض على التطرف والإشادة بالمسلحين".

وبحسب هذا المصدر، فإن الشيخ صبري زار عائلة أحد المهاجمين و"رحب بالمسلحين وتعاطف معهم".

من جهته، نفى الإمام هذه الاتهامات، معتبراً أنه لم يقدم سوى تعازيه لذوي الضحايا.