إسرائيل حُذِرَت: "خطتكم في غزة ستضر باتفاقيات إبراهيم"

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نشر عميخاي شتاين، المراسل الدبلوماسي لقناة i24NEWS العبرية، مساء اليوم (الأحد)، أن مصادر سياسية أوضحت أن "المفاوضات متعثرة، وحماس ترفض الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل". كما نشرنا أن دبلوماسيين عربًا حذروا إسرائيل: "المدينة الإنسانية التي تريد إسرائيل بناءها ستضر باتفاقيات إبراهيم".

في الواقع، لم تُجرَ أي مفاوضات بشأن صفقة الرهائن خلال النهار. ومساءً، ناقش الكابينيت المصغر المفاوضات، واحتمال عقد لقاء بين أمير قطر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.