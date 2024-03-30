التغطية متواصلة| الولايات المتحدة ترحب بترشيح الحكومة الفلسطينية الجديدة

قال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر في بيان: "إن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع".

i24NEWS
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محمود عباس ومحمد مصطفى
محمود عباس ومحمد مصطفىPA president office

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترحب بترشيح حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر في بيان: "إن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع".

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