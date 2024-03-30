التغطية متواصلة| الولايات المتحدة ترحب بترشيح الحكومة الفلسطينية الجديدة

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترحب بترشيح حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية، وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميللر في بيان: "إن إعادة تنشيط السلطة الفلسطينية أمر ضروري لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع".

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