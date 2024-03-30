التغطية متواصلة| الولايات المتحدة ترحب بترشيح الحكومة الفلسطينية الجديدة

رئيس الوزراء البولندي يحذر من أن أوروبا دخلت "عصر ما قبل الحرب"

حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من التهديد "الحقيقي" للصراع في أوروبا، قائلا إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية دخلت القارة "عصر ما قبل الحرب".

وقال توسك في مقابلة مع المجموعة الإعلامية الأوروبية LENA يوم الجمعة: "لم نشهد مثل هذا الوضع منذ عام 1945"، وأضاف "لم تعد الحرب مفهوماً من الماضي. إنه حقيقي، وقد بدأ منذ أكثر من عامين. الأمر الأكثر إثارة للقلق في الوقت الحالي هو أن أي سيناريو ممكن حرفيًا.

وتابع توسك "أعلم أن الأمر يبدو مدمراً، خاصة بالنسبة لجيل الشباب، لكن علينا أن نعتاد على حقيقة أن عصراً جديداً قد بدأ: عصر ما قبل الحرب. أنا لا أبالغ. لقد أصبح الأمر أكثر وضوحًا كل يوم.