كيبوتسات نير عوز ويد مردخاي في غلاف غزة ترفض المشاركة بالمراسم الرسمية لإحياء ذكرى هجوم السابع من أكتوبر،وتوضح السبب

أعلن كيبوتس نير عوز، اليوم (الأربعاء)، أنهم لن يشاركوا في المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الهجوم الدموي في السابع من أكتوبر. وبذلك، ينضمون إلى سلسلة من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، بما في ذلك باري وكفار غزة ونيريم التي أعلنت ذلك بالفعل. وبدلا من ذلك، سيتم إجراء مراسم بديلة.

وجاء في البيان"بينما نقوم بدفن قتلانا الذين قتلتهم حماس، ليس من المستغرب أن الحكومة الإسرائيلية وزعيمها، الذين تجنبوا حتى اليوم زيارة نير عوز، الكيبوتس الذي هجر بالكامل، لم يعرضوا على أعضاء وسكان الكيبوتس المشاركة في المراسم. فلن ينضبط هذا مع خلفية العرض التي ستكون بمثابة تذكير بأكبر فشل حدث في البلاد على الإطلاق".

وأضاف"أردنا أن نوضح أنه حتى ومتى تمت دعوتنا، سنرفض التعاون مع حفل سياسي ستجريه الحكومة. أولئك الذين قادوا إلى خرق كامل للثقة لن يتمكنوا من طمسه من خلال الاحتفالات، نقترح على الحكومة الإسرائيلية تحويل الميزانيات إلى هيئة مدنية تضم ممثلين عن كامل أطياف المجتمع الإسرائيلي، وستكون مسؤولة بشكل كامل عن إدارة أحداث اليوم، دون سياسيين".

Flash 90

"بدلاً من التخطيط للمراسم الرسمية، ستتمكن الحكومة من زيارة مكان قُتل أو اختطف فيه ربع السكان لأول مرة. لدفع لصفقة مختطفين. للنظر في عيون المجتمع الذي تم إبلاغه بالأمس فقط مرة أخرى كم هو ثمن الهجران والإهمال باهظًا منذ أكثر من عشرة أشهر، واليوم نقوم بدفن الأشخاص الذين اختطفوا أحياء، وقتلوا في الأسر، أشخاصًا كان من الممكن أن تنقذهم الحكومة - ومرة أخرى فشلت".

وختموا إلى أن "مجتمع نير عوز لا يزال لديه 29 مختطفًا في الأسر، من إجمالي 109 مختطفين. الوقت لا يلعب لصالحهم. يجب التعامل بشكل أساسي مع ما يمكن ويجب إصلاحه".

وصرح كيبوتس ياد مردخاي بأنه "يعلن أنه لا ينوي المشاركة في أي إنتاج سياسي. وسيقوم الكيبوتس بدراسة كل دعوة إذا وصلت وعندما تصل، لكنه لا ينوي إقامة مراسم ذات طابع سياسي".

وتابع "ينظم كيبوتس ياد مردخاي هذه الأيام مراسم تذكارية وطنية بروح القيم الصهيوني والتضامن ، ونحن ندعو جميع بلدات غلاف غزة للانضمام إلينا في التخطيط لإنتاج الحدث التذكاري الذي سيقام في كيبوتس ياد مردخاي في إنتاج مستقل"

ويشار الى أن هذه التصريحات أطلقت،على خلفية انتشال جثامين ستة رهائن قتلوا في أسر حماس، في عملية عسكرية الليلة الماضية، أربعة منهم أعضاء في كيبوتس نير عوز: أبراهام موندر، ويورام ميتسجر، ونداف بوبلويل. وأليكس دانزيج ويجاف بوشستاب وحاييم بيري.