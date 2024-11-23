التغطية متواصلة⭕ مصادر أمنية إسرائيلية: "العملية في بيروت استهدفت بالفعل القيادي بحزب الله محمد حيدر لكنها فشلت"

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، على أهمية ضمان سلامة وأمن القوات المسلحة اللبنانية و"اليونيفيل" في لبنان، وكرر التزام واشنطن بالتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمدنيين بالعودة بأمان إلى منازلهم على جانبي الحدود، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية..

وذكر البيان أن أوستن وكاتس تحدثا لمراجعة "التهديدات الإقليمية ومناقشة العمليات الإسرائيلية الجارية، وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن إسرائيل".

وحث أوستن حكومة إسرائيل على مواصلة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف الإنسانية "المزرية" في غزة، وأكد التزام الولايات المتحدة بتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، بما في ذلك المواطنين الأميركيين، وفقاً للبيان الأميركي.

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