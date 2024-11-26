الكابينيت الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار وبايدن يعلن أنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة صباحا

وافق الكابنيت الإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار في لبنان. وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانا مساء اليوم (الثلاثاء) شاركه فيه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ذكر فيه أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة صباحا. إلى ذلك، أكد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، إذا خرق حزب الله الاتفاق".

وهذا ما قاله بايدن: "إن أمن الدول لا يتحقق فقط في ساحة المعركة، لذلك أمرت فريقي بالعمل مع حكومتي إسرائيل ولبنان، لبناء وقف لإطلاق النار، لإنهاء الصراع. بدءاً من الساعة الرابعة صباحا، سينتهي الصراع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

Ludovic Marin/AFP

وأضاف بايدن أن "الاتفاق سيخلق الظروف اللازمة لعودة دائمة للسلام وسيسمح بالعودة الآمنة للسكان على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم" وتابع "لقد مات عدد كبير جدًا من المدنيين في غزة، وقد رفضت حماس اتفاق من شأنه أن يريحنا لعدة أشهر. وفي الأيام المقبلة ستحاول الولايات المتحدة مرة أخرى مع مصر وتركيا وقطر ودول أخرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي: "إن إعلان اليوم يشجع لمستقبل الشرق الأوسط. مستقبل يكون فيه للفلسطينيين دولة خاصة بهم، لا يمكنها تهديد إسرائيل أو دول أخرى بمساعدة التمويل من إيران. نرجو أن تجلب الشرف للشعب الفلسطيني. إن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام عدد من الصفقات التاريخية مع المملكة العربية السعودية، معًا لإنشاء دولة فلسطينية والتطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل. وأعتقد أن هذه الأجندة ممكنة، وقد عملت بجد لتحقيق منطقة متكاملة".

وتعهد الرئيسان بأن بلديهما سيعملان مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتنفيذه بالكامل، وأن يظلا مصممين على ضمان ألا يؤدي هذا الصراع إلى إثارة جولة جديدة من العنف. وسيتعهدون بلعب دور قيادي في دعم الجهود الدولية لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".