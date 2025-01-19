بعد أكثر من عشر سنوات وبعملية سرية|| إسرائيل تستعيد جثمان الجندي اورون شاؤول من غزة

في عملية سرية خاصة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك، تم استعادة جثمان الجندي الإسرائيلي أورون شاؤول من غزة، وأفيد أن العملية بدأت مساء أمس وانتهت ليلاً.

شاؤول، مقاتل في لواء جولاني، قُتل في 20 يوليو/تموز 2014 في معركة في حي الشجاعية خلال عملية "الجرف الصامد"، تم تصنيفه على أنه "أحد قتلى" الجيش الإسرائيلي ولا يُعرف مكان دفنه. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الجهود المبذولة لإحضار جثمانه لدفنها في إسرائيل استمرت نحو عقد من الزمان حتى أثناء الحرب في غزة.

ويشار إلى أن عملية استعادة جثمان اورون شاؤول جرت خلال عملية سرية للجيش الإسرائيلي بمشاركة وحدات خاصة من قسم الاستخبارات، السرية 13، والفرقة 162 ووحدات عملياتية للشاباك.

وأبلغ الجيش الإسرائيلي عائلة شاؤول هذا الصباح بعد حصوله على تأكيد من معهد الطب الشرعي، كما قام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ عائلة الجندي هدار غولدين، الذي قُتل في رفح واختطفت حماس جثمانه في عملية الجرف الصامد.

جثامين اورون شاؤول وهدار جولدين كان من المفترض أن تكون ضمن الصفقة الحالية للمختطفين، في الجزء الثاني من الصفقة. عائلتي غولدين وشاؤول شعرت بالغضب بسبب أن معتقلي جلعاد شاليط الذين اعتقلوا مجددا سوف يتم إطلاق سراحهم، وكانت الحكومة التزمت عدم القيام بذلك.