التغطية متواصلة: مسؤول في حماس"تلقينا الرد الإسرائيلي على اقتراح ويتكوف، ونحن ندرس التفاصيل"

أعلن البيت الأبيض، عن موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة حماس لم تقبل الاقتراح حتى الآن.ويضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، إن "ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة حماس"، مؤكدة على أن "إسرائيل أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية".

وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وإطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق صراحهم في اليومين الأول والسابع، كما سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين ) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

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