التغطية متواصلة: مسؤول في حماس"تلقينا الرد الإسرائيلي على اقتراح ويتكوف، ونحن ندرس التفاصيل"
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حماس"،وإسرائيل أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية".
أعلن البيت الأبيض، عن موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة حماس لم تقبل الاقتراح حتى الآن.ويضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، إن "ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة حماس"، مؤكدة على أن "إسرائيل أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية".
وينص الاتفاق على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، وإطلاق 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق صراحهم في اليومين الأول والسابع، كما سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين ) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.
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الخارجية الإيراني: "إذا قبلت واشنطن حقنا في النشاط النووي السلمي، فقد يكون التوصل إلى اتفاق معها وشيكًا"
نقلت قناة "الجزيرة" عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله: "إذا قبلت واشنطن حقنا في النشاط النووي السلمي، فقد يكون التوصل إلى اتفاق معها وشيكًا"، وتابع "إذا قدمت الولايات المتحدة ضمانات حقيقية لرفع العقوبات، فسيكون التوصل إلى اتفاق معها ممكنًا".وأضاف: "التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون نقطة تحول مهمة للمنطقة".
وحسب نائب وزير الخارجية الإيراني: "نحن ملتزمون باتفاق مع واشنطن يضمن رفع العقوبات واستمرار النشاط النووي السلمي".
الجيش الاسرائيلي: "كميات كبيرة من المساعدات دخلت غزة لكن منظمات الأمم المتحدة تفضل التعاون مع حماس"
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الجيش الإسرائيلي: "قررنا تعزيز قواتنا في الضفة الغربية"
إعلام إيراني: لا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع أميركا
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، أنه لا صحة لوجود اتفاق نووي مؤقت مع أميركا، مشددة بالقول إنه "لا يوجد مقترح باتفاق مؤقت سواء من إيران أو أميركا".
ونقلت وكالة "تسنيم" عن مصادر مطلعة القول إنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن موعد ومكان جولة المفاوضات المقبلة.
مسؤول إسرائيلي للقناة الإسرائيلية(14): "نحن على علم بمسار المفاوضات مع إيران على عكس ما حدث في 2015"
إذاعة الجيش الإسرائيلي تنشر مسودة "اتفاق ويتكوف بشأن غزة"
لبنان: اجتماع أمني رئاسي حول الوضع في الجنوب ونزع سلاح المخيمات الفلسطينية
ترأس الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعًا أمنيًا حضره وزير الدفاع ميشال منسا، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري أنطوان منصور.
استعرض الاجتماع الوضع الأمني في البلاد، وخاصة في جنوب لبنان، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. كما ناقش المشاركون الخطوات المتخذة لبدء تنفيذ نزع سلاح المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت.
الجيش الإسرائيلي:"منظمات الأمم المتحدة تفضل التعاون مع حماس بدلاً من التعاون معنا"
القناة الإسرائيلية (12) عن نتنياهو: "حماس تفقد السيطرة على سكان غزة والضغط يزداد"
القناة الإسرايلية(12) عن نتنياهو: "مراكز توزيع الغذاء إنجاز استراتيجي لإسرائيل"
حماس: "ما يدخل من مساعدات ليس سوى قطرة في محيط الاحتياجات الإنسانية في غزة"
وزير سعودي أبلغ إيران: "اقبلوا الاتفاق مع ترامب أو واجهوا خطر الهجوم الإسرائيلي"
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: هناك خطر كبير من انتشار الأسلحة النووية
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعًا للبنية التحتية لحزب الله في منطقة البقاع
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قواته قصفت موقعًا للبنية التحتية يحتوي على أسلحة في منطقة البقاع بلبنان. وقد رصد الجيش مؤخرًا محاولات حزب الله لإعادة بناء الموقع الذي سبق قصفه. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته للقضاء على أي تهديد لدولة إسرائيل ومنع أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته العسكرية
الجيش الإسرائيلي يدمر نفقًا بطول كيلومتر واحد جنوب قطاع غزة
دمرت قوات من لواء الكوماندوز للجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع مقاتلي وحدة الهندسة "ياهلوم"، طريقًا تحت الأرض تابعًا لحماس بطول كيلومتر واحد تقريبًا جنوب قطاع غزة.
وزير الأمن الإسرائيلي: توسيع الاستيطان في الضفة هو ردنا على ماكرون وأصدقائه
قال وزيرالأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، اليوم الجمعة إن "إسرائيل ستبني الدولة اليهودية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، غداة إعلانها إقامة 22 مستوطنة جديدة".وأضاف "هذا رد قاطع على المنظمات الإرهابية التي تحاول إيذاءنا وإضعاف قبضتنا على هذه الأرض، وهي أيضا رسالة واضحة (للرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأصدقائه: هم سيعترفون بدولة فلسطينية على الورق، ونحن سنبني الدولة اليهودية الإسرائيلية هنا على الأرض".