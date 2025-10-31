التغطية متواصلة| تقرير: إسرائيل تستعد لاحتمال إعادة عدد من جثامين مختطفين إسرائيليين من غزة الليلة
أقيلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية من منصبها،الجمعة، عقب يومين من إيقافها عن العمل مؤقتاً بسبب شبهات حول قيام أشخاص من محيطها بتسريب مواد من تحقيقات تتعلق بقضية تعذيب معتقلين فلسطينيين"
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول، اليوم الجمعة، على أن "لبنان مهتم بإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل، ومستعد للتفاوض بشأن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحتلة"، وأضاف "إسرائيل تقابل استعدادنا للتفاوض بمزيد من الاعتداءات، وتؤكد أن خيارها الأول هو العدوان بتجاهل دعوات وقف النار".
وفي السياق أقيلت المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال يفعات تومر-يروشالمي، من منصبها، اليوم الجمعة، عقب يومين من إيقافها عن العمل مؤقتاً بسبب شبهات حول قيام أشخاص من محيطها بتسريب مواد من تحقيقات تتعلق بقضية تعذيب معتقلين فلسطينيين في معتقل "سديه تيمان"، والتي ظهرت في تقرير مصور بثته القناة الإسرائيلية(12) وانتشر على الإنترنت.
مصدر رئاسي لبناني: حزب الله وافق على مقترح أورتاغوس بمفاوضات لبنانية مع إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تستعد لاحتمال إعادة عدد من جثامين مختطفين إسرائيليين من غزة الليلة
غروسي: أجهزة الطرد المركزي في إيران تضررت بشكل كامل لكن القدرات موجودة
اجتماع وزاري بشأن غزة الاثنين الوشيك; وتركيا: محادثات مستمرة لتشكيل "قوة عمل خاصة"
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن وزراء للخارجية سيجتمعون يوم الاثنين، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التالية هناك، مضيفاً أن تركيا قلقة بشأن استمرار هذه الهدنة، وأن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل "قوة عمل خاصة بالقطاع".
وذكر فيدان، خلال مؤتمر صحافي بأنقرة مع نظيره الإستوني مارجوس تساكنا، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك في سبتمبر، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة، وقوة لإحلال الاستقرار هناك.
وفي السياق، يعتزم مسؤولون أميركيون تقديم خطة تشكيل القوة الدولية في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أبدت دول مثل إندونيسيا، وأذربيجان، ومصر، وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة.
شركة "إيتا" الإيطالية تستأنف رحلاتها من وإلى تل أبيب مطلع يناير
قالت شركة الطيران الإيطالية (إيتا) إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة من وإلى تل أبيب اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لتعود بذلك الرحلات مع مطار فيوميتشينو الرئيسي في روما.
وأضافت، في بيان الجمعة، أن الشركة، وهي جزء من مجموعة "لوفتهانزا"، ستشغل مبدئياً مسارين يومياً من وإلى تل أبيب.
تقرير: مقتل عنصر من حزب الله في استهداف الدراجة النارية بين النبطية وشوكين جنوبي لبنان
مصدر لـi24NEWS: وزراء خارجية من دول عربية كان من المقرر أن يلتقوا ترامب بشأن اتفاق غزة سيجتمعون في تركيا هذا الأسبوع
الوزير كاتس يكثف رده على النائب: "سنتخذ كافة العقوبات وعلى رأسها إلغاء رتبة اللواء"
تقرير: مقتل شخص في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على طريق شوكين - النبطية جنوبي لبنان
تقرير: مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بين النبطية وشوكين جنوبي لبنان
شن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، غارة عبر طائرة مسيّرة على مدينة النبطية بجنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن "مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري في النبطية، وقد أصاب الصاروخ سطح المبنى، ولم يفد عن وقوع إصابات".
عمري ميران يصل إلى ساحة المختطفين لأول مرة: "انتهى كابوسي، ولكن هناك 11 عائلة تعيش حالة من عدم اليقين الشديد"
نعيم قاسم: "الولايات المتحدة ليست وسيطًا نزيهًا بل الراعي الأساسي للعدوان وهي تساعد على توسعته وتجذره في لبنان والمنطقة"
نشر أولي: رئيس منطقة حيفا يتلقى عرضًا لشغل منصب المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية
المختطف السابق عمري ميران، يدعو إلى مواصلة النضال حتى عودة آخر باقي المختطفين
تحدث عمري ميران، المختطف السابق لحماس، علنًا لأول مرة، اليوم الجمعة، في ساحة المختطفين بتل أبيب خلال احتفال "كبالات شبات" الذي نظمه مجتمع كيبوتس ناحال عوز. تحدث ميران، وهو أب لابنتين، والذي أُطلق سراحه بعد 738 يومًا في الأسر، بانفعال عن الدعم الذي تلقاه خلال فترة سجنه: "رأيتُ كم من القوة قدمتموها لعائلتي في أصعب اللحظات". وأشار إلى أن 11 عائلة لا تزال تعيش في حالة من عدم اليقين، وحثّهم على عدم فقدان الأمل،انتهى كابوسي، لكن كابوسهم لم ينتهِ. فلنواصل حتى عودة آخر أسير".
ووقف ميران دقيقة صمت حدادًا على ضحايا ناحال عوز والحرب، مشيدًا بشجاعة مجتمعه وتضامنه. وأضاف: "أنتم تجسدون لي الصداقة وحب الوطن". واختتم حديثه بصوت متقطع التأثر: "بفضلكم، أعلم أن الأمل لا يزال قائمًا".
تركيا: نتواصل مع الأطراف المعنية لضمان استمرار وقف النار في غزة
تقرير سري أميركي يرصد مئات الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في حرب غزة
أفاد تقرير سري صادر عن هيئة رقابية أميركية بأن وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت خلال الحرب على غزة "عدة مئات من الانتهاكات المحتملة" للقانون الأميركي الخاص بحقوق الإنسان، وأن مراجعة هذه القضايا ستستغرق من وزارة الخارجية الأميركية "عدة سنوات"، وفقاً لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين اثنين اطلعا على محتواه.
ويُعدّ هذا التقرير، الصادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية، أول اعتراف من نوعه من جهة حكومية أميركية بحجم الانتهاكات الإسرائيلية في غزة التي تخضع لأحكام قوانين "ليهي" Leahy Law، وهي تشريعات تمنع تقديم المساعدات الأمنية الأميركية لوحدات عسكرية أجنبية يُشتبه بشكل موثوق بارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.