اجتماع وزاري بشأن غزة الاثنين الوشيك; وتركيا: محادثات مستمرة لتشكيل "قوة عمل خاصة"

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، إن وزراء للخارجية سيجتمعون يوم الاثنين، لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة، والخطوات التالية هناك، مضيفاً أن تركيا قلقة بشأن استمرار هذه الهدنة، وأن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل "قوة عمل خاصة بالقطاع".

وذكر فيدان، خلال مؤتمر صحافي بأنقرة مع نظيره الإستوني مارجوس تساكنا، أن الاجتماع سيضم وزراء خارجية التقوا بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في نيويورك في سبتمبر، مشيراً إلى أن المحادثات مستمرة بشأن تشكيل قوة عمل خاصة بغزة، وقوة لإحلال الاستقرار هناك.

وفي السياق، يعتزم مسؤولون أميركيون تقديم خطة تشكيل القوة الدولية في غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن أبدت دول مثل إندونيسيا، وأذربيجان، ومصر، وتركيا استعدادها للمساهمة بقوات، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة.