الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط وجندي جراء القتال مع حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل الجنديين الرائد احتياط نائل فوارسة (43 عاما)، قائد سرية في قيادة بلواء "حيرف" التابعة للسلاح اللوجستي، والرقيب تومر كيرن (20 عاما) ، مقاتل في الكتيبة 51 في لواء جولاني، حيث قتلوا في حدثين منفصلين شمال إسرائيل وبذلك ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 715 قتيلا.

وقتل فوارسة جراء استهدافه ضربة لطائرة مسيرة هجومية لحزب الله في الجليل الغربي، ونقل إلى المستشفى بعد إصابته بضربة خطيرو متعددة الأجهزة، واضطروا إلى إعلان وفاته، ويشار إلى فوارسة ترك زوجة وطفلا بجيل شهر ونصف، ويشار إلى أن فوارسة أصيب جراء صاروخ كورنيت في شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي.

في حين أصيب الرقيب كيرن جراء صاروخ مضاد للدبابات في منطقة "ريخس رميم"، أسفر عن إصابته بصورة خطيرة ، وأدت الإصابة إلى وفاته.