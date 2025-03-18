الليلة السابقة للهجوم: مسؤول إسرائيلي يكشف أسباب الهجوم الإسرائيلي المباغت في غزة

في الساعات التي سبقت الهجوم الليلي في قطاع غزة، تلقت إسرائيل تحديثًا من الوسطاء وفريق التفاوض، يفيد بأن حماس ترفض أن تكون مرنة. وقال مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS إن "الشخص الذي يقود حماس فعليا، محمد السنوار، يخلق صعوبات أمام محاولات التوصل إلى اتفاقات". وأضاف أن "حماس ترفض حاليا إطلاق سراح الرهائن وفقا لمخطط ويتكوف".

وكما تذكرون، في الاقتراح الذي قدمه ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، الأسبوع الماضي في قطر، تقرر أن حماس ستطلق سراح خمسة رهائن أحياء وعدد من الرهائن، مقابل بضعة أسابيع من وقف إطلاق النار. وأعلنت حماس يوم الجمعة أنها مستعدة لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر وإعادة جثث أربعة مختطفين، وهو الاقتراح الذي اعتبرته إدارة ترامب أيضًا غير مقبول.

خلال المشاورات الليلية، مساء الاثنين، حث وزير الأمن يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير المشاركين - بما في ذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - على أنه "يجب علينا اتخاذ إجراءات استباقية. لا يمكن عدم وجود قتال - ولا توجد مفاوضات أيضًا".

في النهاية، أيد المشاركون في النقاش بالإجماع العودة إلى القتال في غزة. كما أيد رئيس الشاباك رونين بار الاقتراح على أساس أنه في غياب إمكانية التقدم نحو صفقة شاملة، فإن المبادرة الهجومية يمكن أن تؤدي إلى الضغط على حماس.

بالإضافة إلى ذلك، تأمل إسرائيل أن تمارس الولايات المتحدة الآن ضغوطاً على الوسطاء، وأن يضغط الوسطاء على حماس. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "الولايات المتحدة معنا بنسبة 100%". وأضاف مصدر إسرائيلي آخر أن "الوسطاء يبذلون جهودا لإعادة الأطراف إلى طاولة النقاش". وفي إسرائيل يوضحون أيضا أنه من الآن فصاعدا لن تكون هناك مفاوضات ليست تحت النار: "سنكثف ردودنا كل بضعة أيام. وعلى حماس أن تعود إلى رشدها وتوافق على اتفاق".