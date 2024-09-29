تغطية متواصلة|| سفينة حربية إسرائيلية تعترض بنجاح مسيرة في البحر الأحمر

إطلاق حوالي 35 صاروخاً من لبنان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات

عبر نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاق التحذيرات في الجليل الغربي، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنه تم رصد سقوط حوالي 25 صاروخا في أعقاب الإنذارات التي سمعت في عكا ومحيطها ورصد صاروخان عبرا من لبنان وانفجرا في مناطق مفتوحة، فيما أفادت نجمة داود الحمراء بعدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا.