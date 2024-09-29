تغطية متواصلة|| سفينة حربية إسرائيلية تعترض بنجاح مسيرة في البحر الأحمر
بعد 48 ساعة من اغتيال نصر الله: قيادة الجبهة الداخلية أمرت بتخفيف التعليمات في حيفا ومحيطها • غالانت بعد الهجوم في اليمن: "الرسالة واضحة - لا يوجد مكان بعيد"
اليوم الـ 359 للحرب: هاجم سلاح الجو الإسرائيلي اليوم (الأحد)، بطريقة مستهدفة حي الضاحية في بيروت. طوال اليوم - إنذارات في منطقة خط المواجهة. هاجم الجيش الإسرائيلي مئات الأهداف لحزب الله في لبنان ومجمع القيادة والسيطرة التابع لحركة حماس في قطاع غزة. مصادر لرويترز: انتشال جثمان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من تحت الأنقاض في الضاحية.
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أعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق" الموالية لإيران مسؤوليتها عن مهاجمة هدفين في إسرائيل "باستخدام سرب من الطائرات بدون طيار".
لبنان: مقتل مواطن فرنسي في غارات للجيش الإسرائيلي، ووصل وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن مواطنا فرنسيا قتل في ضربات للجيش الإسرائيلي في لبنان، وهو ثاني فرنسي يقتل في الصراع بين إسرائيل وحزب الله. في هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان نويل بارو إلى بيروت بهدف تعزيز وقف إطلاق النار
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة بدون طيار في منطقة البحر الأحمر
وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية اعترضت بنجاح طائرة بدون طيار في البحر الأحمر، خارج حدود دولة إسرائيل، وأفيد أن الطائرة بدون طيار وصلت من الشرق.
تقرير: هدف الهجوم قرب صيدا هو أحمد عوارجي وهو مسؤول كبير في حزب الله في المنطقة
وقالت مصادر لقناة "الحدث" السعودية، إن هدف الهجوم الإسرائيلي في عين الدلب جنوب لبنان هو أحمد عوارجي رئيس اللجنة الأمنية لحزب الله في صيدا. وبحسب تقارير أخرى، فقد قُتل في هجوم.
الرئيس الإيراني: لا ينبغي السماح لإسرائيل بمهاجمة دول محور المقاومة الواحدة تلو الأخرى
نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" كلام الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي قال إنه "يجب ألا يُسمح لإسرائيل بمهاجمة الدول المرتبطة بمحور المقاومة الواحدة تلو الأخرى". وأضاف أنه "يجب ألا يُترك المقاتلون اللبنانيون وحدهم في هذه المعركة".
اليمن: مقتل 4 في هجمات بالحديدة
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لقناة "العربي" القطرية، إن "أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 29 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على الحديدة".
انفجار ثلاثة قذائف في شتولا، وألحقت أضرارًا بقن الدجاج وملجأ
انفجرت ثلاثة قذائف في بلدة شتولا في الجليل الغربي، بعد أن دويت صافرات الإنذار في المنطقة، ولحقت أضرار بقن الدجاج والملجأ وانقطع التيار الكهربائي عن البلدة
إطلاق حوالي 35 صاروخاً من لبنان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات
عبر نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان إلى داخل الأراضي الإسرائيلية بعد إطلاق التحذيرات في الجليل الغربي، حسبما ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي أشار إلى أنه تم رصد سقوط حوالي 25 صاروخا في أعقاب الإنذارات التي سمعت في عكا ومحيطها ورصد صاروخان عبرا من لبنان وانفجرا في مناطق مفتوحة، فيما أفادت نجمة داود الحمراء بعدم ورود أنباء عن سقوط ضحايا.
الجيش الإسرائيلي: اعترضت سفينة صواريخ ومروحية قتالية طائرتين بدون طيار فوق المياه السيادية الإسرائيلية
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، اعترضت سفينة صواريخ ومروحية مقاتلة طائرتين بدون طيار عبرتا إلى إسرائيل من لبنان، في المياه السيادية الإسرائيلية. وأفيد أنه "لا يوجد ضحايا".
الجيش الإسرائيلي يؤكد: شنت عشرات الطائرات المقاتلة هجومًا في اليمن - على بعد 1800 كيلومتر من إسرائيل
وفي عملية جوية واسعة النطاق، هاجمت العشرات من طائرات القوات الجوية، بما في ذلك طائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود وطائرات استخباراتية، أهدافًا يستخدمها الحوثيون في رأس عيسى والحديدة في اليمن
الهجوم في اليمن تم تنسيقه مع الولايات المتحدة: "أعطت الضوء الأخضر"
قال مصدر لشبكة "الميادين" اللبنانية التابعة لحزب الله، إن "الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للعدو وعليها أن تتحمل العواقب".
مصدر إسرائيلي: هدف الهجوم في اليمن – تدفيع الحوثيين الثمن. إذا استمروا - فسوف يزيد
علق مسؤول إسرائيلي كبير على هجوم الجيش الإسرائيلي في اليمن، وقال إن "الغرض من الهجوم هو تدفيع الحوثيين ثمن باهظ مقابل الهجمات. إذا واصلوا مهاجمة إسرائيل - فإن الهجمات ستزداد." ووفقا له، "الرسالة إلى إيران هي أن إسرائيل يمكنها الهجوم بقوة هائلة حتى على مسافة 2000 كيلومتر، ويمكنها القيام بذلك في وقت واحد في عدة ساحات في غزة ولبنان وسوريا واليمن".