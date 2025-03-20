صحافي فلسطيني من غزة:" لا يوجد خيار أمام حماس سوى تقديم تنازلات والتَّعَنُت سيقود لدمار وقتل أكثر"

على ضوء نية إسرائيل لمضاعفة ضغوطاتها العسكرية في قطاع غزة وتوسيع الحملة العسكرية، قال الصحافي المختص بالشؤون الفلسطينية سهيل ناصر خلال مداخلة له في هذا المساء الذي يقدمه أدهم حبيب الله أنه "لا يوجد خيار أمام حماس سوى تقديم تنازلات، والتعنت سيقود لدمار وقتل أكثر". لمشاهدة المداخلة في الفيديو أدناه

وقال ناصر :"أستغرب من طريقة تفكير حركة حماس الآن بأنها تريد ضمانات من إسرائيل، هل التزم الجيش الإسرائيلي بأي ضمانات خلال الحروب في ظل حكم حركة حماس ؟ بالطبع لا، وبالتالي، لا يوجد خيار، القادم سيكون أسوأ إذا لم تقدم حركة حماس تنازلات حقيقية بما يخص الأسرى وتتنحى جانبا عن إدارة غزة وتسمح بوجود هيكل جديد ، فلا خيار أمام حركة حماس في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وفي ظل ما يحدث بالميدان داخل قطاع غزة سوى تسليم الأسرى دون ثمن حقيقي تبحث عنه بشكل أو بآخر يحقق لها مآربها السياسية، التعنت للأسف سيقودنا الى مرحلة أخرى وهي توغل إسرائيلي ومزيد من القتل والدمار"

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