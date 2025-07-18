بعد توبيخ ترامب : نتنياهو يعتذر على هجوم الكنيسة في غزة

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أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الخميس) أن الجيش الإسرائيلي قصف كنيسة اللاتين في مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط ضحايا في المكان. وقال المتحدث في بيان: "الادعاءات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بكنيسة اللاتين في مدينة غزة، والإصابات في المكان، معروفة. وملابسات الحادث قيد التحقيق". وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "يبذل قصارى جهده لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المباني الدينية، ويستنكر أي ضرر يلحق بها".

أثار الحادث رد فعل حاد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وبخ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وفي أعقاب هذا التوبيخ، أصدر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اعتذارًا رسميًا: "تعرب إسرائيل عن أسفها العميق لإصابة كنيسة العائلة المقدسة في غزة بذخيرة طائشة. إن أي خسارة في أرواح الأبرياء هي مأساة. نشارك عائلات الضحايا وأفراد المجتمع حزنهم". بعد وقت قصير من الإعلان، أصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانًا منفصلًا جاء فيه: "وفقًا لتحقيق أولي أُجري عقب ورود تقارير عن سقوط ضحايا في كنيسة اللاتين بمدينة غزة، اتضح أن شظايا قذيفة أُطلقت خلال عملية في المنطقة أصابت الكنيسة عن طريق الخطأ. ويجري التحقيق في الحادث".

"يُوجه الجيش الإسرائيلي هجماته إلى الأهداف العسكرية فقط، ويبذل قصارى جهده لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والمباني الدينية. ويعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه لأي ضرر وقع عن غير قصد".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الغارديان، قُتل شخصان في الهجوم وأصيب عدد آخر. وكان من بين المصابين كاهن كان صديقًا مقربًا للبابا فرنسيس الراحل. وقالت بطريركية اللاتين في القدس: "تعرضت كنيسة العائلة المقدسة في غزة صباح اليوم لغارة. وهناك عدد من الجرحى في مكان الحادث، بمن فيهم كاهن الرعية، الأب غابرييل رومانيللي". ووفقًا للتقرير، فإن كنيسة العائلة المقدسة هي واحدة من ثلاث كنائس فقط نجت من الحرب في قطاع غزة.