تقرير: الولايات المتحدة توافق على عملية في رفح مقابل رد محدود على إيران

نقلت صحيفة "العربي الجديد"، الخميس، عن مصادر مصرية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر للخطة الإسرائيلية للعملية في رفح مقابل رد محدود على إيران.

وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى منع المزيد من التصعيد الإقليمي، وافقت على عملية برية كانت محط جدل في رفح الواقعة في أقصى جنوب غزة والتي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها آخر معقل لحماس.

وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق من يوم الأربعاء عن عقوبات جديدة ضد إيران في لفتة واضحة تسعى إلى وقف التصعيد المحتمل في الشرق الأوسط بعد الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الذي يرجح أنه سيتم بعد عيد الفصح اليهودي.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى "العربي الجديد"، فقد شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مناطق جنوب غزة، يعتقد أن بعضها يستخدم من قبل حماس لتهريب الأسلحة، وتم وفق النشر التنسيق بشأن هذه الغارات مع السلطات المصرية في بعض الأحيان.

AP Photo/Mohammed Dahman

تشير التقارير التي واكبت الحديث عن عملية برية واسعة النطاق في رفح إلى أن القاهرة تسعى جاهدة إلى منع العملية أو على الأقل تأجيلها. وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أصدرت وزارة الإعلام المصرية تحذيرا قالت فيه إن عملية رفح يمكن أن تعرض السلام بين مصر وإسرائيل للخطر.

ويُخشى أن يؤدي الاجتياح البري للمدينة التي تأوي ما يزيد عن مليون ونصف نازح من أنحاء قطاع غزة إلى مزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في القطاع جراء الحرب المستمرة منذ 195 يوما وسط تعثر المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى صفقة ترضي الطرفين.