نتنياهو: "إسرائيل تسيطر على أجواء طهران، لقد دمرنا بالفعل نصف مسيراتهم"

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الحرب بين ايران وإسرائيل: عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا مساء اليوم (الاثنين) وقال، من بين أمور أخرى، إن "إسرائيل تسيطر على سماء طهران، لقد دمرنا نصف مسيراتهم ".

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات إسرائيل منذ بدء الهجوم على إيران: "ضربنا في بداية الحرب العلماء الكبار - حتى الآن قد ألغينا عشرة، اليد لا تزال مُمدة - هناك بعضهم لا زال ينقصنا".

استعرض نتنياهو بما وصفه من إنجازات إسرائيل منذ شن الهجوم على إيران: "لقد ضربنا كبار العلماء في بداية الحرب - حتى الآن قضينا على عشرة منهم، وما زلنا ننتظر - هناك من سنقضي عليهم".

وأوضح قائلاً: "ضربنا منشأة نطنز، وهي منشأة تخصيب نووي رئيسية في إيران، ضربة بالغة الأهمية. دمرنا صناعات تصنيع أجهزة الطرد المركزي، وهاجمنا منشأة لتحويل اليورانيوم ضرورية لتطوير الأسلحة النووية - وما زلنا ننتظر، ونواصل تدمير الأهداف النووية".

وأضاف: "فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية، ضربنا ولا نزال نضرب الصناعات التحويلية. حيّدنا مئات الصواريخ الباليستية - ويتم إسقاط منصات الإطلاق الواحد تلو الآخر. لقد قضينا على القيادة الأمنية الإيرانية، بمن فيهم ثلاثة رؤساء أركان، وقائد القوات الجوية، ورئيسان لجهاز المخابرات، وضربنا رئيس جهاز العمليات - ونقضي عليهم الواحد تلو الآخر".

طُلب من نتنياهو الإجابة على سؤال من قناة i24NEWS، بعد أن كشفت القناة أن الإيرانيين يُشيرون إلى رغبتهم في التوقف وإجراء محادثات، وكان السؤال المطروح: هل ستوافق إسرائيل على التوقف لهذا الغرض إذا طلب الرئيس ترامب ذلك؟

وأجاب نتنياهو: "لا أُفاجأ بمساعيهم لأننا نُوجه لهم ضربات موجعة. إنهم يُريدون التوقف لأنهم يُريدون مواصلة إنتاج أدوات القتل ضدنا. لقد منحناهم فرصة - بينما يُجرون محادثات مع الأمريكيين، يُصدرون بيانًا بأنهم سيُدمرون إسرائيل - لا، شكرًا. القضاء على البرنامج النووي، والقضاء على صناعة الصواريخ الباليستية، والقضاء على المحور الإرهابي. نحن نُنسق بشكل كامل مع الأمريكيين".