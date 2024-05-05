مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق بالإجماع على قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل وحجب بث القناة

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الأحد، بالإجماع على قرار لإغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل وحجب بث القناة بعد مشوار قانوني ومداولات دفع إليها وزير الاتصالات بوصفها عاملا عدائيا يؤجج المشاعر ضد دول إسرائيل في سياق تغطية الحرب في غزة على نحو لا يمكن للدولة مواصلة السماح ببث هذه المضامين.

وبحسب صيغة القرار الذي أرسل إلى وزراء الحكومة نهاية الأسبوع، فإن إغلاق القناة سيتم بموجب قانون منع المذيعين الأجانب من المساس بأمن الدولة، الذي أقره الكنيست، بعد بداية "حرب السيوف الحديدية".

ووافقت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا على الدفع بخطوة إغلاق القناة، رغم اعتقادها بأن هناك صعوبة قانونية تتمثل في عدم منح القناة الحق في جلسة استماع قبل التوقيع على الأمر في هذا الشأن. لكنها مع ذلك رأت أنه لا مانع من التوقيع على أوامر الإغلاق.