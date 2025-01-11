التغطية متواصلة: إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة قرب الحدود الجنوبية ولا إصابات

الجيش الإسرائيلي: توثيق مسلحون يستغلون المساجد في جنين وطولكرم لأغراض عدائية

قال المتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إن قوات الجيش وثقت مسلحون "يستغلون المساجد في جنين وطولكرم لأغراض إرهابية - أكثر من 100 غارة جوية تم تنفيذها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب" وتابع"منذ بداية الحرب، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الضفة الغربية من أجل إحباط المسلحين وتدمير البنى التحتية العدائية".

وأكد البيان على أن"حتى الآن، تم تنفيذ حوالي 110 غارات جوية في أراضي الضفة الغربية، مما أدى إلى القضاء على ما لا يقل عن 165 إرهابيًا مسلحًا شكلوا خطرًا على قواتنا. يتم تنفيذ الهجمات مع الحرص على عدم إيذاء الأشخاص غير المتورطين، ووفقًا للقانون الدولي"، واضاف"مرارا وتكرارا، يكتشف الجيش الإسرائيلي نشاطا مسلحا في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والعيادات والمؤسسات التعليمية".