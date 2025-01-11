التغطية متواصلة: إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة قرب الحدود الجنوبية ولا إصابات
مصدر من حماس:"نقترب من إعلان اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى، وهذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، وفي حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزاً للإعلان لدى الوسطاء
قال مصدر في حركة حماس، اليوم السبت، إن "مرونة الحركة فاجأت وفد إسرائيل خلال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن"، وأضاف المصدر المطلع على مسار المفاوضات: "نقترب من إعلان اتفاق وصفقة لتبادل الأسرى، وهذا يتوقف على الرد الإسرائيلي المنتظر، وفي حال عدم اختلاق شروط إسرائيلية جديدة، سيكون الاتفاق جاهزاً للإعلان لدى الوسطاء"، في إشارة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة.
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الجيش الإسرائيلي: توثيق مسلحون يستغلون المساجد في جنين وطولكرم لأغراض عدائية
قال المتحدث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت، إن قوات الجيش وثقت مسلحون "يستغلون المساجد في جنين وطولكرم لأغراض إرهابية - أكثر من 100 غارة جوية تم تنفيذها في الضفة الغربية منذ بداية الحرب" وتابع"منذ بداية الحرب، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في الضفة الغربية من أجل إحباط المسلحين وتدمير البنى التحتية العدائية".
وأكد البيان على أن"حتى الآن، تم تنفيذ حوالي 110 غارات جوية في أراضي الضفة الغربية، مما أدى إلى القضاء على ما لا يقل عن 165 إرهابيًا مسلحًا شكلوا خطرًا على قواتنا. يتم تنفيذ الهجمات مع الحرص على عدم إيذاء الأشخاص غير المتورطين، ووفقًا للقانون الدولي"، واضاف"مرارا وتكرارا، يكتشف الجيش الإسرائيلي نشاطا مسلحا في البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المساجد والمستشفيات والعيادات والمؤسسات التعليمية".
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غارة إسرائيلية على موقع قيادي لحماس في جباليا بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفذ غارة جوية استهدفت موقعاً قيادياً لحركة حماس يقع في مدرسة "الحلاوة" سابقاً في جباليا. وتم تنفيذ العملية بناء على معلومات استخباراتية قدمتها الأجهزة الأمنية والقيادة الجنوبية.
وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن "مركز القيادة هذا كان يستخدم للتخطيط وتنفيذ العمليات العدائية ضد القوات الإسرائيلية". ويقول الجيش إنه "اتخذ احتياطات واسعة النطاق لتقليل خطر وقوع إصابات بين المدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية". ويتهم الجيش حماس "بانتهاك القانون الدولي بشكل ممنهج من خلال استخدام المرافق المدنية والسكان كدروع بشرية".
المرحلة الثانية في مفاوضات غزة
قال مصدر مطلع على المفوضات من حركة حماس إنه "تم التوافق بين الجانبين على الخطوط العامة للمرحلة الثانية، وإرجاء النقاط الخلافية لمناقشتها أثناء تنفيذ بنود المرحلة الأولى". وأوضح أنه "سيتم إدخال المساعدات وزيادة أعداد الشاحنات بالتدريج عبر بوابة صلاح الدين (إعادة فتح البوابة التجارية بمعبر رفح الحدودي مع مصر)، وعبر معبر كرم أبو سالم (الإسرائيلي) فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يصار لفتح معبر رفح للأفراد بالتدريج بدءًا بالحالات الطارئة، مثل المرضى والجرحى، ثم زيادة العدد والفئات".
وأضاف المصدر: "هذا مرهون بانسحاب القوات الإسرائيلية من محيط المعبر ومحور فيلادلفيا، والتفاهم بشأن آلية إدارة المعبر وفق مرجعية اتفاق 2005 بوجود مراقبين أوروبيين، وتنسيق بين مصر والسلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية".