تقرير: عملية رفح تقترب من نهايتها وهذه آخر التطورات بخصوص محور فيلادلفيا

بعد نحو ستة أسابيع من بدايتها، تقترب إسرائيل من إنهاء العملية في رفح جنوب قطاع غزة وتحقيق أهدافها في المنطقة، كما أوردت صباح اليوم (الأربعاء) صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية. وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن المرحلة التالية من القتال في قطاع غزة ستبدأ قريبًا، والتي ستشمل بشكل أساسي غارات مستهدفة وليس عمليات ومناورات واسعة النطاق.

وأضاف مصدر إسرائيلي أنه من بين كتائب حماس الأربع في رفح، تم تدمير اثنتين منها عمليًا، وبالتالي لم تعد قادرة على العمل كوحدة قتالية. وقال المصدر أيضًا إن القتال في جنوب قطاع غزة كان مكثفًا وأكثر صعوبة منه في المناطق الأخرى، لأن الكتائب الموجودة في المنطقة كان أمامها عدة أشهر للاستعداد له - وتعلمت الدروس من القتال في مناطق أخرى.

وبخصوص محور فيلادفيا أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع عن توصله الى سيطرة عملياتية على محور فيلادفيا وعثوره على 200 فتحة أنفاق و35 نفق، والتي بعضا منها يخترق الأراضي المصرية. وقال المسؤول العسكري الكبير للصحيفة إنه "منذ بداية شهر أيار/مايو لم تنفذ أية عمليات تهريب عن طريق محور فيلادلفيا". مع ذلك "أوضح أنه وفقا للتقديرات لا زال هناك 20 نفقا لم يتم العثور عليها".

وتحدث المسؤول عن شكل العملية في منطقة محور فيلادلفيا، الذي يفصل مصر عن جنوب قطاع غزة، وأوضح أنه قبل البدء بمرحلة التنفيذ، يقوم المسؤولون في إسرائيل بالاتصال بنظرائهم في القاهرة، من أجل السماح لهم لتجنب الوصول إلى المنطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أن حوالي 70٪ من مساحة مدينة رفح في قطاع غزة أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عملياته في المنطقة.