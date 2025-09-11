هذا ما قاله عزالدين الحداد بالرسالة لعناصر القسام استعدادا للعمليات الإسرائيلية لاحتلال غزة

قد يعجبك أيضًا -

في رسالة داخلية وجّهها عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس، إلى القادة الميدانيين والمقاتلين، شدّد على ضرورة خوض "المعركة" للدفاع عن المدينة في الأيام والأسابيع المقبلة، وتعهّد بأن يكون "أول المقاتلين في الصفوف الاولى على خط المواجهة".

وأكّد الحداد في الرسالة وفقا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط على ضرورة الاستعداد "لمعركة شرسة قد تستمر لأشهر"، وأشار إلى أنه سيتم حشد جميع القدرات العسكرية لتوجيه "ضربات قاصمة" للقوات الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير يحرص الحداد منذ بداية الحرب على توجيه رسائل مكتوبة للقيادات الميدانية والمقاتلين تصلهم بطرق مختلفة، وفقا لمصادر أخرى في الحركة.

كما أفادت مصادر مطلعة من حماس للصحيفة بأن عناصر وقيادات ميدانية من لواء الشمال تلقوا رسالة مماثلة من قائد اللواء الجديد محمد عودة، الذي عُين مسيراً للواء ثم قائداً له بعد فترة قصيرة من اغتيال أحمد الغندور القائد السابق للواء في 26 نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

وأفادت مصادر حماس بأن "هناك استعدادات وتعبئات كبيرة من وحدات النخبة والألوية الأخرى، وأن التنسيق جارٍ مع الأجنحة العسكرية للفصائل الأخرى، مثل الجهاد الإسلامي. وقد حذّرت هذه الفصائل عناصرها من عقوبات شديدة في حال فرارهم وترك مواقعهم".

وأمرت القيادة العليا لحركة الجهاد الإسلامي باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد أي عنصر في الجناح العسكري إذا لم يبقَ في مدينة غزة.