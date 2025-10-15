التعرف على ثلاثة جثامين سلمتها حماس والجيش يؤكد أن الرابع ليس لمختطف إسرائيلي

أكد الجيش الإسرائيلي بأن إحدى الجثامين الأربع التي سلّمتها حركة حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا تعود لمخطوف إسرائيلي، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أنه يُرجَّح أنها تخص أحد عناصر حماس، كما قال مسؤولون إسرائيليون إن "هناك مؤشرات على أن حماس أعادت الجثمان غير الصحيح عن طريق الخطأ"

وذكرت مصادر إسرائيلي أن الفحوص التي أُجريت في معهد الطب الشرعي في أبو كبير أظهرت عدم تطابق الحمض النووي للجثمان الرابعة مع أي من الـ21 مخطوفًا إسرائيليًا الذين يُعتقد أنهم قُتلوا في الأسر.

وكانت حماس قد سلّمت إسرائيل أربع جثامين، قالت إنها تعود لمخطوفين إسرائيليين قُتلوا في غزة، وقد تمّ التعرف على هوية ثلاثة منهم، وهم تمير نمروذي، أوريئيل باروخ، وإيتان ليفي.

وقالت ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن “حماس مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الوسطاء وإعادة جثامين جميع المخطوفين”، مؤكدًا أن إسرائيل “لن تتنازل عن هذا المطلب وستواصل العمل حتى إعادة جميع المخطوفين، الأحياء منهم والقتلى”.

وبحسب تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فإن الجثمان الرابع التي نُقلت إلى إسرائيل تعود إلى عنصر من حركة حماس وليس إلى مخطوف إسرائيلي